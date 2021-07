Barça, Griezmann poussé dehors pour faire de la place à Messi ?

A la sortie d’un Euro en demi-teinte, Griezmann est de nouveau dans les rumeurs de départ pour faciliter la prolongation de Messi.

Depuis des semaines, le Barça fait part de son optimisme concernant la prolongation de Lionel Messi. Seulement, cela fait désormais six jours que le sextuple Ballon d’Or n’est plus un joueur du Barça et le club est entré dans une véritable course contre la montre.

Encore engagé avec l’Argentine en Copa America, Messi est d’abord concentré sur l’objectif de décrocher un premier trophée avec la sélection mais en Catalogne, c’est déjà la canicule.

Prévenus par Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, qu’une prolongation de Messi ne sera possible que si le Barça respecte la fameuse règle du plafond salarial, les Blaugrana tentent de trouver toutes les solutions possibles et imaginables pour y parvenir.

La direction aurait d’abord demandé aux joueurs sous contrat de baisser leur salaire, proposition qui a été rejetée. Elle tente de vendre certains joueurs pour pouvoir faire un peu de place mais les ventes de Junior Firpo, Kevin de la Fuente ou encore Todibo sont trop maigres. Et ce n’est pas la tentative de libérer gratuitement Samuel Umtiti et Miralem Pjanic qui aidera à resigner Messi.

C’est pourquoi, d’après Sport, le FC Barcelone ne ferme pas la porte à un départ d’Antoine Griezmann. Avec les arrivées libres de Sergio Agüero, grand ami de Messi, et de Memphis Depay, le club catalan s’est renforcé offensivement, sans dépenser un seul centime. Par les temps qui courent, ce n’est pas du luxe.

Deux renforts de poids qui vont apporter de la concurrence à Griezmann, loin d’être intouchable depuis son arrivée en Catalogne. Si, la saison dernière, certaines séquences ont montré que sa relation avec Messi pouvait faire des merveilles, l’attaquant français n’a pas non plus excellé. Et ce n’est pas son Euro 2020 en demi-teinte avec les Bleus qui lui a fait sortir la tête de l’eau.

Avec encore trois ans de contrat et un salaire imposant, il ne serait donc pas retenu surtout qu’il conserve une belle cote sur le marché des transferts. Manchester City et Pep Guardiola garderaient un oeil sur lui tandis qu’un retour à l’Atlético Madrid est toujours au centre des rumeurs. Actuellement en vacances, Grizou n’est pas prêt de se reposer…