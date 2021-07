Griezmann ne digère toujours pas, mais promet de retenir la leçon !

Sur Instagram, l'attaquant des Bleus a confié avoir du mal à passer à autre chose après la défaite contre la Suisse, promettant de revenir plus fort.

Apparu très touché lors de la défaite face à la Suisse, mardi, en huitième de finale de l'Euro 2020, Antoine Griezmann a mis du temps à digérer. Remplacé par Moussa Sissoko en fin de rencontre et donc absent des prolongations et de la séance de tirs au but, l'homme providentiel des Bleus a assisté à tout cela depuis le banc...



Dans ses yeux, la déception était particulièrement lisible... Buteur face à la Hongrie (1-1) lors de cet Euro, l'attaquant du FC Barcelone est l'un des cadres de la sélection tricolore et il n'a visiblement pas apprécié d'être traité ainsi par son sélectionneur. Toujours est-il que l'ancien de l'Atlético a promis de revenir plus fort aux supporters.

"Nous allons apprendre de nos erreurs et revenir plus forts"

"Difficile de passer à autre chose après cette défaite ! Sortir vainqueur de cette compétition était un rêve, un objectif pour nous. Nous allons apprendre de nos erreurs et revenir plus forts", a indiqué le natif de Macon, sur Instagram. Le buteur de l'EDF a ensuite tenu à remercier les supporters, lesquels ont été d'un soutien sans failles.

"Je tiens à vous remercier... vous les Français présents dans les stades, devant vos écrans en famille ou entre ami(e)s. Et un grand merci à tous nos supporters qui portaient fièrement nos couleurs les jours de match", a-t-il souligné. Un message non dénué d'émotion et de sincérité, qui donne envie de croire à un futur rebond.

Si la France est passée à côté de son Euro 2020, elle devrait en effet avoir grand besoin d'un Antoine Griezmann en forme pour défendre son titre de championne du monde en 2022, au Qatar. Du haut de ses 95 sélections et de ses 38 buts marqués avec les Bleus, il ne devrait pas être de trop pour tenter d'y parvenir !