Mercato - Le Real Madrid prévoit de piller le LOSC ?

La Casa Blanca aurait un oeil sur le marché français et plus particulièrement sur Lille avec déjà trois noms cochés dans sa short-list.

risque de devenir l'une des nouvelles place fortes du mercato. Avec l'arrivée de Luis Campos dans ses rangs, le LOSC déniche, et est à la recherche permanente, de nouvelles pépites. Mais les Dogues ne peuvent pas garder indéfiniment ses joueurs qui tapent dans l'oeil des plus grands clubs européens. C'est notamment ce qu'il s'est passé avec Nicolas Pépé, transféré à pour une somme record de 80 millions d'euros, ou dans une moindre mesure avec Rafael Leao, parti à l' avec à peine une saison dans les pattes.

Plusieurs joueurs de Lille se sont mis en évidence durant la première partie de saison. Les Dogues sont montés en puissance au fil des matches et n'ont pas démérité en même s'ils n'ont pas réussi à remporter le moindre match. Victor Osimhen est bien évidemment le nom qui ressort le plus. L'avant-centre arrivé en provenance de Charleroi est la révélation du début de saison en et a déjà marqué dix buts en dix-huit matches de . Renato Sanches se fait remarquer ces dernières semaines, comme d'autres joueurs de l'effectif.

Boubakary Soumaré déjà énormément courtisé

Selon les informations de Marca, le aurait bien compris que Lille dispose d'un bon réservoir de joueurs de talent et aurait décidé de faire son marché du côté du domaine de Luchin. Le média espagnol avance que la Casa Blanca aurait un oeil sur trois joueurs en particulier évoluant actuellement au LOSC. Le premier étant bien évidemment : Victor Osimhen. L'attaquant né à Lagos ne va pas faire long feu au LOSC et est déjà courtisé par plusieurs clubs européens.

Le Real Madrid est forcément attentif à son profil. La deuxième piste des Merengue est déjà un peu plus surprenante. Il s'agit de Boubakary Soumaré. Le milieu de terrain de 20 ans, passé par le , s'est imposé à la surprise générale dans le onze de départ de Christophe Galtier. Il a éclaté aux yeux de tout le monde durant la première partie de saison et a montré un beau potentiel. Déjà annoncé dans le viseur merengue, le Lillois aurait également plu à des formations telles que , , , Valence ou l’AC Milan. Le LOSC réclamerait entre 50 M€ et 60 M€.

Le troisième et dernier joueur ciblé par le Real Madrid se nommerait Gabriel. Le défenseur central de 22 ans, qui fait partie des joueurs sélectionnés pour le tournoi qualificatif des JO 2020, s'est enfin imposé chez le vice-champion de après plusieurs prêts. La aurait déjà proposé 25 millions d'euros pour le Brésilien. Reste à savoir si le Real Madrid passera réellement à l'action cet hiver ou l'été prochain, mais une chose est sûre, les dirigeants de Lille savent que leurs joueurs plaisent et vont probablement faire de belles plus-values.