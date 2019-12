Mercato - Victor Osimhen (Lille) plaît aux cadors anglais

Révélation de la saison du côté du LOSC, l'attaquant Victor Osimhen a déjà tapé dans l'oeil de plusieurs clubs anglais. Et non des moindres...

Arrivé sans faire trop de bruit du côté du LOSC lors du mercato estival, Victor Osimhen n'a eu besoin que de quelques semaines pour devenir le chouchou des supporters et l'une des attractions du championnat de . Seulement âgé de 20 ans, l'ancien attaquant de Charleroi, en , a pourtant la lourde tâche de faire oublier Nicolas Pépé, très performant la saison dernière et transféré à cet été. Mais sa fraîcheur et son sens du but font effet dans le Nord.

Déjà auteur de 9 buts en 17 rencontres disputées en , Victor Osimhen est à la fois puissant et technique, ce qui fait de lui un attaquant moderne par excellence, mais surtout un attaquant convoité... En effet, d'après les informations de Sky Sports, le Nigérian a déjà de sérieuses touches en .

, et sur les rangs

Et non des moindres, puisque selon le média britannique, trois clubs prestigieux seraient d'ores et déjà sur les rangs pour accueillir prochainement l'attaquant du LOSC. Désormais autorisé à recruter, Chelsea souhaiterait par exemple l'associer à Tammy Abraham en attaque, mais devra faire face à la concurrence de deux autres cadors, que sont Tottenham et Liverpool, dont les entraîneurs José Mourinho et Jürgen Klopp apprécient fortement le profil de Victor Osimhen.

Bref, autant dire que devrait avoir du mal à conserver sa pépite sur la durée. Néanmoins, récemment interrogé sur le sujet, Gérard Lopez, le président du club nordiste, s'est montré assez clair sur le sujet, ne souhaitant pas se séparer de son attaquant lors des prochains mercatos. "Non non, pas du tout (concernant une porte ouverte pour un départ, ndlr) ! Il y a déjà des intérêts pas loin de ce niveau-là (entre 50 et 80M€). C’est un joueur qui est dans sa courbe ascendante, c’est un jeune joueur qui vient juste d’arriver. (…) C’est même pas que la porte est fermée cet hiver, c’est que j’aimerai la garder fermer cet été", avait-il déclaré. Ferme.