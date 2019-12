Lille, Gérard Lopez : "Essayer de gagner un titre"

Le propriétaire du LOSC aimerait remporter un titre cette saison et a fixé la tendance pour le mercato hivernal des Dogues.

Vainqueur de l'AS ce mardi soir en , le LOSC est toujours en lice pour remporter la dernière édition de la compétition. Les Dogues n'ont pas laissé la moindre chance à l'AS Monaco à Louis II et se sont imposés grâce à des réalisations de Victor Osimhen et un doublé de Loïc Rémy. est donc qualifié pour les quarts de finale en compagnie de Reims, en attendant les autres qualifiés ce mercredi.

Même si cela s'annonce compliqué avec l'ogre parisien dans les parages, le LOSC peut rêver de remporter la Coupe de la Ligue. Les Dogues vont bien mieux depuis quelques semaines et aimeraient probablement remporter la dernière édition de la compétition. Présent au Stade Louis II ce mardi soir, Gérard Lopez a confirmé aux journalistes en zone mixte qu'il aimerait beaucoup soulever un trophée au printemps 2020.

"Aller chercher un attaquant"

L'article continue ci-dessous

"J’ai reçu un message de Michel Seydoux qui m’a dit que le LOSC avait gagné la dernière Coupe Intertoto et que ce serait pas mal de gagner la dernière Coupe de la Ligue. On verra, mais c’est un objectif, oui. Si on fixe des objectifs qu’on pense pouvoir atteindre, c’est certainement une requalification en et essayer de gagner un titre. C’est pour ça qu’on va jouer les coupes à fond. C’est clairement les objectifs", a analysé Gérard Lopez.

Après la dernière rencontre face à l'AS Monaco ce samedi en , le LOSC partira en vacances avant d'effectuer sa reprise en , face à Raon-l’Etape (N3), en 32es de finale, le 5 janvier. Le mercato hivernal aura d'ores et déjà ouvert ses portes. Et il n'est pas impossible de voir une, ou des, nouvelles têtes débarquer dans le Nord de la cet hiver. En effet, Gérard Lopez a ouvert la porte à un recrutement cet hiver.

"Des ajustements au mercato ? Oui, éventuellement. Avec peut-être un départ en défense et au milieu de terrain. Et puis éventuellement aller chercher un attaquant", a analysé le président du LOSC. Dépendant de Victor Osimhen dans le secteur offensif, Lille aurait tout intérêt à se renforcer dans ce secteur pour pallier à un éventuel pépin de l'international nigérian, mais trouver la perle rare en janvier ne s'annonce pas facile.