Mercato : Le Real Madrid met le bâton dans les roues du Barça

Une pépite fait tourner les têtes en Europe… et le Real pourrait bien jouer un sale tour à son rival catalan.

À 24 ans, Joan Garcia attire les regards. Le jeune gardien de l’Espanyol est au centre d’un bras de fer entre plusieurs géants européens. Et alors que le Barça semblait en pole position, le Real Madrid a décidé de jouer les trouble-fête.

Madrid entre dans la danse… sous conditions

Le nom de Joan Garcia ne cesse de circuler dans les bureaux des recruteurs. Manchester City, Newcastle, Leverkusen, Naples, l’Inter Milan, Arsenal et Bournemouth sont tous sur les rangs. Le FC Barcelone l’a désigné comme cible prioritaire, convaincu par son potentiel.

Selon AS et Marca, le Real Madrid suit le joueur depuis un an. Des discussions ont déjà eu lieu avec son entourage récemment. Mais tout dépend du cas Lunin. Si le gardien ukrainien s’en va, les Madrilènes pourraient passer à l’action.

Il reste un obstacle : le dernier rempart de l’Espanyol souhaite une place de titulaire dans son prochain club. Une exigence difficilement compatible avec la présence de Thibaut Courtois à la Maison Blanche.