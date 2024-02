Mercato, le PSG veut piocher en Bundesliga

Le Paris Saint-Germain s’intéresse à des joueurs de la Bundesliga pour renforcer son effectif l’été prochain.

Le Paris Saint-Germain évoluera sans Kylian Mbappé la saison prochaine. L’international français a d’ores et déjà informé ses dirigeants ainsi que ses coéquipiers qu’il quitterait la capitale française en fin de saison. Le natif de Bondy devrait alors filer au Real Madrid sauf surprise l’été prochain. En attendant donc cette échéance, le PSG s’active déjà pour former une équipe compétitive pour la prochaine campagne. Les dirigeants parisiens ont d’ailleurs des vues sur des joueurs du championnat allemand pour le mercato estival.

Le PSG apprend déjà à jouer sans Mbappé

Même si l’on apprennait ce matin que Manchester United a formulé une offre monumentale à Kylian Mbappé d’après les révélations de Ok Diario, il est peu envisageable que le Français file en Premier League. Le capitaine de l’Equipe de France devrait rejoindre le Real Madrid où une grosse prime signature l’attend l’été prochain.

Mais en attendant, le PSG cherche un remplaçant à l’ancien joueur de Monaco. Le club parisien se fait d’ailleurs déjà à l’idée de jouer sans Mbappé. « Il faut que nous soyons habitués à ne pas jouer avec Kylian, tôt ou tard, cela va arriver. Quand je vais considérer cela opportun, il va jouer ou ne pas jouer, comme tous les entraîneurs le font avec leurs joueurs », déclarait notamment Luis Enrique dimanche après avoir remplacé le Français juste après l’heure de jeu face à Rennes (1-1, 23e journée de Ligue 1).

Le PSG fonce sur Frimpong et Kobel

Hormis le fait de trouver un remplaçant à Kylian Mbappé, le PSG souhaite également se renforcer à d’autres postes. Et pour cela, le club parisien envisage de piocher en Bundesliga. Selon PSG Inside Actus, Paris aurait des vues sur Jérémie Frimpong. Le latéral droit du Bayer Leverkusen intéresserait fortement le club parisien. Pouvant également évoluer plus haut, l’arrivée du Néerlandais ne dépendrait pas d’un potentiel départ d’Achraf Hakimi, pisté par le Real Madrid et Manchester City.

Par ailleurs, Jérémie Frimpong n’est pas le seul joueur qui intéresse le PSG en Allemagne. A en croire les informations de Sky Sport, le board parisien aurait également dans son viseur, Gregor Kobel. Le gardien du Borussia Dortmund devrait apporter de la concurrence à Gianluigi Donnarumma dans les buts du club francilien.