Mercato : Le PSG va laisser filer un titi en Ligue 2

Un joyau du centre parisien change de rive : destination Bauer pour écrire son propre récit.

Encore une nouvelle pépite s’apprête à quitter le PSG. Après Axel Tape, défenseur central de 17 ans, qui a signé gratuitement au Bayer Leverkusen, et Oumar Camara, qui a signé au Vitória Sport Clube du Portugal, Thomas Cordier, latéral gauche de 19 ans, va dire adieu à son tour aux pelouses de Campus PSG pour embrasser le défi Ligue 2.

Un transfert négocié entre Paris et le Red Star

D’après les informations de L’Equipe et Le Parisien, le Paris Saint‑Germain et le Red Star finalisent les derniers détails : pourcentage à la revente et prime de formation. Aucun montant ne filtre, mais l’accord est décrit comme imminent.

Arrivé à la section U9, le latéral gauche a enchaîné les campagnes de Youth League comme titulaire, avant de décrocher le titre U19 il y a deux semaines. Faute d’espace derrière Mendes et Barcola, le couloir s’est bouché. Red Star lui ouvre une porte et garantit du temps de jeu. Paris conserve un pourcentage, histoire de rester associé aux futures étapes. Cordier, lui, découvre un club ambitieux, 15e la saison passée mais avide de joueurs formés haut niveau.