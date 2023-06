Mercato : Le PSG s'intéresse à Wilfried Zaha

Libre de tout contrat après la fin de son bail avec Crystal Palace, Wilfried Zaha peut s’engager avec un club de son choix. Le PSG pense à lui.

En attendant l’officialisation de Milan Škriniar et Marco Asensio, le Paris Saint-Germain lorgne l’Eléphant. A en croire les informations données par le quotidien régional Le Parisien, dimanche, Luis Campos aurait coché le nom de l’Ivoirien sur la liste des profils recherchés pour ce mercato estival.

L’Arabie Saoudite aussi à l’affût pour Zaha

En plus du Paris Saint-Germain, l’international attaquant ivoirien de 30 ans (28 sélections, 5 buts) est dans le viseur des clubs saoudiens. Il s’agit notamment du vice-champion saoudien, Al-Nassr, où évolue le quintuple Ballon d’Or Cristiano Ronaldo. Ceux-ci auraient proposé le pont d’or à l’ancien ailier de Manchester United, qui continue d’étudier la proposition. Il lui est proposé 45 millions d’euros sur les trois prochaines saisons, soit 15 millions d’euros par an.

Du côté du PSG, des discussions ont eu lieu entre les différentes parties pour tenter d’avancer, selon le Parisien. Sauf surprise, Wilfried Zaha serait un joueur du Paris Saint-Germain. Puisque malgré l’intérêt insistant d’Al-Nassr pour l’avoir, l’Ivoirien estime qu’il n’est pas encore temps de quitter l’Europe pour le Golfe. Avec ses 30 ans, le joueur pense qu’il peut encore prouver encore plus en Europe avant de pouvoir opter pour le Golfe. Reste à savoir s’il va être séduit par le projet parisien ou pas.

Formé à Crystal Palace, l’ailier gauche des Eléphants de la Côte d’Ivoire a été vendu à Manchester United à l’hiver 2013. Deux ans plus tard, Wilfried Zaha revient dans son club de cœur contre une enveloppe avoisinant les 4 millions d’euros, notamment en février 2015. Ceci après une escale à Cardiff, en prêt des Mancuniens. En 13 saisons avec Crystal Palace, Zaha dispute pas moins de 458 matchs. Il inscrit 90 buts et délivre 76 passes décisives. En 27 matchs joués avant la fin de son contrat (2022-2023), il a pu inscrire 7 buts et délivré 2 passes en 27 matchs de Premier League.