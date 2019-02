Everton, Gueye souhaitait aller au PSG : "Un rêve qui ne s'est pas réalisé"

Le milieu d'Everton, Idrissa Gueye, a confié dans un entretien à L'Equipe qu'il souhaitait bien rejoindre le PSG cet hiver.

Après l'arrivée de Leandro Paredes en provenance du Zenith Saint-Petersbourg au mois de janvier, le Paris Saint-Germain a été tout proche de recruter un second milieu de terrain. Et dans cette optique, c'est le nom d'Idrissa Gueye qui était revenu dans les derniers jours du mercato.

Ce vendredi, dans un entretien accordé à L'Equipe, l'ancien Lillois a livré sa version des faits. Il confirme l'intérêt du club de la capitale et souligne qu'il ne l'a pas laissé insensible. "C'est un rêve qui ne s'est malheureusement pas réalisé. Tout joueur travaille pour rejoindre de grandes équipes, pour disputer de tels matches en Ligue des champions. Mais j'ai été honoré que le PSG s'intéresse à moi. Maintenant, je sais que j'intéresse ce genre de club, que je suis prêt à franchir un dernier cap pour rejoindre un top club européen. Je vais encore plus travailler pour qu'on revienne vers moi. Ce n'est peut-être pas fini avec Paris...", a-t-il expliqué.

"J'étais prêt pour le PSG. Je suis donc déçu. Mais je vois aussi que le travail paie", a ensuite relativisé Gueye. "J'ai grandi à l'Académie Diambars au Sénégal, je suis arrivé à Lille, ensuite je suis allé en Premier League à Aston Villa puis un cran au-dessus à Everton. Tout ça est linéaire. Je me suis construit. Le PSG incarnait cette dernière grande étape qu'il me manque".

"Il y a eu une prise d'informations fin 2018 avec mon entourage. Les contacts se sont accélérés à l'ouverture du mercato. Le PSG s'est renseigné auprès de mes dirigeants pour savoir comment je pouvais sortir. Mais Everton a mis le frein tout de suite. Il ne voulait pas me vendre. J'ai poussé. J'ai vu les dirigeants pour leur dire mon envie d'aller à Paris, que c'était une opportunité en or, un énorme challenge à ne pas laisser passer à 29 ans. Le PSG est revenu vers moi. Thomas Tuchel m'a alors appelé".

Concédant que cette prise de contact avec Thomas Tuchel a été "très importante" pour lui, le milieu récupérateur sénégalais indique avoir également reçu un coup de fil de Nasser Al-Khelaïfi, mais pas d'Antero Henrique. "Je n'ai jamais trop compris ce qui se passait avec lui. Everton non plus, d'ailleurs...", a-t-il déclaré, avant de revenir sur les propositions du PSG à Everton pour faire évoluer la position des Toffees. "Il y en a eu deux, la dernière juste en fin de mercato (la première à 25 M € autour du 20 janvier, la seconde à 30 M €, le 31 janvier en fin d'après-midi). À chaque fois, j'ai remis la pression sur Everton. Je leur ai redit ma volonté d'y aller, que c'était aussi une très belle offre. Everton m'a acheté sept millions de livres (autour de 8 M €) à Aston Villa en août 2016. Deux ans et demi après, je pouvais leur rapporter près de quatre fois plus. Je pouvais surtout revenir en France, dans mon deuxième pays après le Sénégal. Une partie de ma famille vit là-bas, j'y ai beaucoup de potes aussi. C'était aussi revenir par la grande porte, la possibilité de gagner des titres, d'être très ambitieux tous les ans en Ligue des champions".

Idrissa Gueye, qui répète son désir de ne "pas aller au clash", est enfin revenu sur la comparaison avec N'Golo Kanté. "Mon modèle, quand j'étais jeune, c'était Lassana Diarra. Mais avec N'Golo Kanté, on joue au même poste. On a le même profil. Quand j'étais gamin, j'étais numéro 10. J'ai gardé cette technique. J'ai reculé à l'Académie. C'est là que j'ai appris à défendre, à me battre. Je dois beaucoup à Saer Seck et à Jimmy Adjovi-Boco (deux des dirigeants de cette académie) qui m'ont inculqué les valeurs de Diambars. C'est une grande fierté d'être aujourd'hui un des porte-drapeaux de l'Académie avec Pape Souaré (qui évolue à Crystal Palace). Je veux montrer aux jeunes du Sénégal que tout est possible si on bosse dur. Je veux être un exemple pour eux".