Quelle punition pour Neymar ? Les différentes sanctions du PSG

Le PSG a plusieurs options possibles pour punir Neymar, de la sanction la plus sévère à la plus douce.

Absent pour la reprise du PSG lundi, Neymar s'est exposé à un éventail de sanctions allant de la plus douce à la plus sévère de la part de son employeur. Le père du joueur et gérant de ses intérêts a eu beau expliquer le retard du joueur, ce dernier est loin d'être sorti de l'auberge.

Quand Neymar jongle avec la patience des dirigeants

Nos confrères du journal L’Equipe détaillent ainsi dans l'édition de ce mercredi le retour attendu de Neymar dans la capitale française. « Il n’y aura pas de retour précipité. Neymar devrait bien participer à l’événement de l’institut Neymar puis au “Neymar Jr’s Five”, samedi », explique d'abord le média.

Ce retour au Camp des Loges ne serait que le début du purgatoire pour Neymar, lequel ne pourras pas échapper à « un entretien avec ses dirigeants sur son retard » dès son arrivée.

Et au niveau des sanctions ? Et bien le barême irait, toujours selon la même source, d'une retenue ou une suppression de sa prime d’éthique de juillet, à la mise à pied pure et simple.

Une mise à pied qui ne devrait néanmoins durer que quelques jours tout au plus. Mais alors que son retard et ses envies de départ défrayent la chronique au sein du PSG, Neymar, lui, s'est affiché disputant un beach-volley, au Brésil. Au calme...