Mercato : Le PSG proche de signer un nouveau français

Le Paris Saint-Germain a la possibilité de recruter un nouveau joueur français cet hiver.

A deux jours de l’ouverture officielle du mercato hivernal, le PSG continue de se montrer actif sur le marché. Après les arrivées des deux jeunes brésiliens, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, le club de la capitale pourrait accueillir un autre joueur cet été. Et, ce dernier viendra s’ajouter à la grande communauté française déjà présente au club.

Le PSG veut franciser le groupe

La francisation de l’effectif du Paris Saint-Germain devrait se poursuivre cet hiver. L’été dernier déjà, le PSG a décidé de centrer son recrutement sur des joueurs français, notamment en attaque. Ces derniers devraient alors construire une attaque solide autour de Kylian Mbappé, figure à priori, du projet sportif du club. C’est ainsi que Luis Campos a mis le grapin sur Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola en attaque sans oublier Lucas Hernandez en défense. Dans les rangs de ces nouvelles recrues françaises, seul l’ancien joueur du Bayern Munich, Lucas Hernandez, arrive à donner entière satisfaction jusqu’à présent. Mais cela n’empêche pas les dirigeants parisiens de se pencher sur une possible arrivée d’un autre joueur français cet hiver.

Manu Koné au PSG cet hiver ?

Sur les tablettes du PSG l’été dernier, Manu Koné intéresse à nouveau le club francilien. Selon le journaliste Rudy Galetti, repris par Le 10 Sport, le Français ferait partie de la short-list du club de la capitale. Et Paris aurait plus de chances d’attirer le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach. Le club allemand n’étant pas fermé à un départ de son jeune joueur de 22 ans (10 matchs, 2 buts TCC). « Nous n’avons reçu aucune demande spécifique pour Manu Koné. bien sûr, nous sommes prêts pour tout mouvement et surveillons en permanence le marché, cela en fait partie », a notamment confié le directeur sportif du Borussia Mönchengladbach, Roland Virkus, à Bild. Toutefois, le PSG a de la concurrence sur ce dossier puisque Manu Koné dont le contrat avec le club allemand expire en juin 2026, serait également sur les tablettes de Tottenham et de Chelsea.