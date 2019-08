Mercato - Le PSG pense à Mandzukic ?

Privé de Cavani et Mbappé, blessés, le club de la capitale cherche un nouvel attaquant et songerait à celui de la Juventus.

Le ferait bien de profiter de ces derniers jours de mercato estival pour trouver un attaquant supplémentaire. En effet, le champion de en titre a perdu sur blessure, et pour plusieurs semaines, Edinson Cavani et Kylian Mbappé la semaine dernière contre . En attendant une réintégration de Neymar ou un départ de ce dernier, Thomas Tuchel se retrouve dépourvu dans le secteur offensif avec Choupo-Moting comme seule alternative au poste de numéro neuf.

Forcément, même si l'international camerounais a brillé contre Toulouse en inscrivant un doublé, les dirigeants du Paris Saint-Germain réfléchissent sérieusement à se renforcer à ce poste. Si Thomas Tuchel va devoir improviser face à Metz, vendredi soir, c'est plutôt concernant les premiers matches de que cela pourra être inquiétant, Choupo-Moting étant sûrement un poil trop léger pour cette compétition.

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, journaliste pour Sky Italia, le champion de France en titre songe à attirer dans ses filets Mario Mandzukic. L’avant-centre de la Juventus, finaliste de la 2018 serait une bonne alternative à Edinson Cavani. Capable d'oeuvrer dans l'ombre et de faire des efforts défensifs comme l'Uruguayen, l'international croate peut aussi marquer et faire marquer, son jeu en pivot étant d'une grande utilité la saison dernière à la Juventus.

Qui plus est, Mario Mandzukic n'est plus en odeur de sainteté dans le Piémont. Titulaire indiscutable en attaque la saison dernière aux côtés de Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala, l'international croate, qui a même porté le brassard de capitaine, n'entre pas dans les plans de Maurizio Sarri. D'autant plus que l'ancien avant-centre du est barré par la concurrence de Gonzalo Higuain, le chouchou de l'entraîneur italien, et la présence de Paulo Dybala.

La Juventus a déjà tenté de se séparer de Mario Mandzukic cet été, qui a notamment été annoncé du côté de Manchester United, mais les négociations n'avaient pas abouti à cause, notamment, des relations entre les deux clubs après l'échec de l'échange Lukaku-Dybala. Le club parisien aurait donc établi des contacts avec ses homologues turinois et l’attaquant, lui, évaluerait l’offre qui lui a été soumise.