Manchester United : La piste Mandzukic refroidie après l'échec de l'échange Dybala-Lukaku

Le Croate était dans des discussions en dehors de l'échange, s'il peut encore venir à Old Trafford, les chances de le voir arriver se sont réduites.

L’intérêt de pour Mario Mandzukic a été refroidi après la fin des pourparlers entre le club et la à propos d’un d’échange entre Paulo Dybala et Romelu Lukaku. La Juve a proposé Mario Mandzukic aux Red Devils aux côtés de Paulo Dybala dans le cadre de son offre visant à dépasser son rival en , l' , pour le transfert de l'attaquant belge Romelu Lukaku.

Mais après que Manchester United ait décidé de ne pas répondre aux exigences de l’attaquant argentin et de ses représentants, l’accord a été rompu, laissant l’Inter Milan comme favori pour récupérer Romelu Lukaku. Et une source proche de l’opération a révélé à Goal que l’international croate, Mario Mandzukic, avait désormais moins de chances de rejoindre Old Trafford en raison de l’abandon de l'échange entre l'Argentin et le Belge.

Les dernières informations ont suscité un regain d’optimisme de la part de l'entraîneur de l’Inter Milan, Antonio Conte, quant à la possibilité de voir Romelu Lukaku débarquer. La Juventus a agi pour s'offrir le joueur âgé de 26 ans après que les discussions initiales entre Manchester United et l'Inter se soient heurtées à un obstacle, mais l'ancien entraîneur de , Antonio Conte, a admis que son club avait toujours un intérêt pour Lukaku.

"Lukaku est un bon joueur, un attaquant que j'ai essayé d'acheter quand j'étais entraîneur à Chelsea. Nous parlons de deux grands clubs de la Juventus et de l'Inter Milan, mais honnêtement, je ne sais pas comment cela va se terminer", a avoué Antonio Conte ce week-end après la rencontre face à . Le géant Mario Mandzukic aurait offert une option potentiellement utile à Manchester United dans le cas où Romelu Lukaku quitterait le club, l’ancien attaquant de Chelsea et étant la présence physique la plus notable des Reds en attaque.

Cependant, Ole Gunnar Solskjaer est décontracté quant à la possibilité de se lancer dans la nouvelle saison de sans un remplaçant pour Romelu Lukaku, comme Anthony Martial, Marcus Rashford, Alexis Sanchez et Mason Greenwood lui offrent un certain nombre d'options dans un 4-2-3-1, le dispositif qu'il a favorisé en pré-saison. Mario Mandzukic, 33 ans, n'est plus une cible de Manchester United cet été, les Britanniques Daniel James et Aaron Wan-Bissaka, âgés de 21 ans, ont déjà été recrutés et l'arrivée du défenseur central anglais, Harry Maguire, devrait être officialisée ce lundi pour 97 millions en provenance de Leicester.