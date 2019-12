Mercato - Le PSG, la Juve et le Bayern intéressés par Ter Stegen ?

Le portier du Barça, sous contrat jusqu'en 2022, intéresserait plusieurs grands clubs européens selon la presse espagnole.

La , le et le PSG auraient sondé le gardien du Barça Marc-André Ter Stegen en vue d'un possible transfert dans les mercatos à venir, selon les informations de Mundo Deportivo. L'international allemand, sous contrat jusqu'en 2022 en Catalogne, prioriserait toutefois une prolongation avec les Blaugrana avec l'assurance d'une équipe compétitive sur le long terme.

Du côté du PSG, Keylor Navas donne pleinement satisfaction depuis son arrivée l'été dernier du , mais le portier costaricien a fêté récemment ses 33 ans (contre 27 ans pour Ter Stegen). La Juve, de son côté, cherche toujours un successeur à Gianluigi Buffon, désormais numéro 2 derrière Wojciech Szczęsny.

Enfin, le Bayern Munich serait également tenté de le faire revenir en , alors que Manuel Neuer - son concurrent pour le poste de numéro 1 avec la Mannschaft - a 34 ans. Une arrivée en 2020 serait envisagée. D'autant que, toujours selon le média ibérique, Ter Stegen aurait un partisan en Bavière en la personne d'Oliver Kahn. L'ancien gardien des Bavarois va faire son entrée dans l'exécutif du club à partir du 1er janvier.

"Mon futur ? Dans le football, on ne sait jamais ce qui va se passer. Je veux rendre le club heureux et laisser ma marque dans l'histoire du Barça", avait déclaré l'Allemand la semaine dernière à DAZN et Goal.