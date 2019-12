EXCLU, Ter Stegen : "Mon futur au Barça ? On ne sait jamais"

Le gardien de 27 ans veut marquer l'histoire du FC Barcelone et a évoqué le Clasico de ce mercredi contre le Real Madrid.

Marc André Ter Stegen est probablement le deuxième joueur le plus décisif du derrière Lionel Messi. Si l'Argentin brille, empile les buts et fait très souvent gagner son équipe, l'Allemand en est la caution défensive. Arrivé en 2014 en provenance du contre 12 millions d'euros, Marc André Ter Stegen affiche un niveau d'excellence depuis plus d'un an et sauve très régulièrement son équipe que ce soit dans les grands matches de , mais aussi dans les plus petits matches.

Dans une interview exclusive accordée à DAZN et Goal, Marc André Ter Stegen a évoqué plusieurs sujets dont le Clasico face au ce mercredi, mais aussi son avenir, lui qui est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2022. L'Allemand se verrait bien rester encore en Catalogne : "Mon futur ? Dans le football, on ne sait jamais ce qui va se passer. Je veux rendre le club heureux et laisser ma marque dans l'histoire du Barça".

"Respecter les opinions des autres"

L'article continue ci-dessous

L'Allemand a parlé du Clasico de ce mercredi : "Ce sont les matches que vous attendez avec impatience, ce sont eux qui excitent les gens. Auparavant, la situation politique était tendue et cela signifiait que le match n'a pas pu être joué. Vous devez comprendre les circonstances et jouer prudemment. Le Real Madrid est toujours un adversaire dangereux pour nous. Ils ont eu des problèmes en début de saison, tout comme nous. La ligue est devenue plus forte, surtout physiquement. Il n'y a plus de matches simples".

"Je n'ai pas joué dans mon premier Clasico - j'étais un peu en colère parce que je veux jouer à chaque match, bien sûr. (...) Je m'améliore un peu chaque jour - même si ce ne sont que de petites choses. Mon entraîneur de gardien de but Jose de la Fuente est relativement critique et fixe toujours de nouveaux objectifs pour tirer le meilleur de nos gardiens de but", a ajouté le gardien du FC Barcelone.

Marc André Ter Stegen est revenu sur la polémique en et son statut en sélection : "Vous devez respecter les opinions des autres. Je le fais et d'autres devraient le faire aussi - et c'est la fin du sujet. Pour moi, le débat sur le poste de gardien de but en Allemagne n'était une si grosse affaire, cela ne correspondait pas à la manière dont la presse l'a traité. J'essaie de performer, de me vendre encore et encore et de rendre les choses difficiles pour le sélectionneur de l'Allemagne. C'est tout ce que je peux faire".