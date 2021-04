Mercato, le PSG fait la cour à Messi

Première grosse recrue du PSG version QSI, Javier Pastore assure que le club parisien veut Messi depuis des années.

Messi au PSG aux côtés de Mbappé et Neymar… Avouez que ça a de quoi faire rêver et voir ce trio chaque week-end sur les pelouses de Ligue 1 ne peut pas laisser insensible, supporters du PSG ou non.

En fin de contrat avec le Barça dans deux mois, Lionel Messi a annoncé qu’il ne déciderait rien avant la fin de la saison. Histoire de voir quelles sont vraiment les intentions barcelonaises pour le futur ?

Très clairement et Joan Laporta ne cesse de rappeler à qui veut l’entendre depuis son élection à la présidence qu’il se veut optimiste et qu’il fera tout pour conserver la Pulga dans son club formateur, chez lui.

Cela n’empêche le PSG d’avancer ses pions dans le dossier depuis des semaines. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien qu’au moment de la double confrontation entre le club parisien et le Barça en huitièmes de Ligue des Champions que Ronald Koeman avait pointé l’attitude de certains joueurs parisiens, coupable à son goût de déclarations un peu trop enflammées pour Messi.

Avec Neymar, comme ancien coéquipier, ou encore la tribu argentine composée de ses amis Leandro Paredes et Angel Di Maria, les arguments sont nombreux pour faire pencher la balance. En marge de la rencontre entre le PSG et Manchester City, Javier Pastore est revenu sur ses belles années parisiennes dans les colonnes d’AS.

Le meneur argentin, première grande recrue du PSG version QSI en 2011, révèle que Lionel Messi est une cible de la première heure pour les dirigeants parisiens.

"Ils voulaient toujours Messi, chaque année. Mais ils ont toujours su que Messi était difficile à obtenir, mais ils l'ont toujours voulu. En riant, ils m'ont demandé de le convaincre (de venir à Paris), tout comme avec Di María. Je leur ai dit combien il était agréable de vivre à Paris, combien l'équipe était bonne, et finalement Ángel a fini par arriver", a ainsi confié Pastore.

A force de persévérance, le milieu de la Roma avait réussi à convaincre Di Maria. Ce dernier arrivera-t-il en faire de même avec Messi ? Réponse dans les prochaines semaines…