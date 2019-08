Mercato - Le PSG doit recruter en urgence en attaque selon vous

Sur Facebook & Twitter, nous vous avions demandé si le PSG devait recruter après les blessures de Mbappé et Cavani. Vous avez en majorité répondu oui.

Le a retrouvé le chemin de la victoire dimanche face à (4-0) mais a perdu gros au niveau des blessures. Obligés de sortir du terrain, Edinson Cavani et Kylian Mbappé manqueront les prochains rendez-vous de leurs clubs et de leurs sélections.

Les deux attaquants seront absents au minimum trois semaines et dans un contexte particulier au sein du club de la capitale, avec le feuilleton Neymar qui se poursuit, la question d'un renfort en urgence pour le secteur offensif se pose. D'ailleurs la vente de la star brésilienne pourrait accélérer le recrutement d'un joueur offensif. Plusieurs noms ont été cités depuis le début du mercato : Paulo Dybala ( ), Gareth Bale ( ), Mauro Icardi ( ) ou encore Ousmane Dembélé (Barcelone).

Avec les blessures de Mbappé et de Cavani face à Toulouse, le #PSG doit-il absolument recruter en attaque avant la fin du mercato (Dybala, Icardi, Bale etc) ?



Ou plutôt compter sur la bonne forme de Choupo-Moting et la possible réintégration de #Neymar ? Dites-nous tout ! — Goal (@GoalFrance) August 26, 2019

Même si Choupo-Moting a flambé contre Toulouse avec un doublé inscrit en seconde période, le nombre d'attaquants opérationnels est devenu très faible pour Thomas Tuchel avant le déplacement à Metz, ce vendredi pour le compte de la quatrième journée de L1.

Dybala réclamé, Icardi aussi

Joab Bruno estime ainsi sur Facebook que plusieurs facteurs expliquent la nécessité de recruter en attaque. Il donne même sa préférence sur le profil à faire venir. "Edi (Cavani) est sur le déclin, Choupo-Moting malgré ses deux buts et Neymar rien est fixé encore, donc Dybala svp."

L'article continue ci-dessous

Du côté de Twitter, Blanc se montre plus exigeant sur le mercato final du Paris Saint-Germain. Il souhaite faire venir deux attaquants en plus de renforts défensifs. "Bale ne viendra pas il va continuer avec le Real. Icardi est une solution. Dybala ne remplacera jamais Neymar mais peut être un plus. Il faudrait les 2 + un latéral pour doubler Bernat + un gardien de haut niveau."

Des réponses qui montrent la nécessité de faire venir du sang-neuf en attaque pour Thomas Tuchel, tout en tenant compte du dossier Neymar qui pourrait accélérer ces différentes pistes si une issue positive est trouvée avec le Barça lors de la réunion qui doit se tenir ce mardi.

Le PSG doit-il recruter en attaque avant la fin du mercato ?