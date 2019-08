Juventus, Cristiano Ronaldo parle de retraite : "Peut-être que je pourrais arrêter l'année prochaine"

L'international portugais a évoqué sans détour la retraite et a ouvert toutes les possibilités concernant son futur dans le football.

Cristiano Ronaldo est comme le bon vin, il se bonifie avec l'âge. Mais il n'en reste pas moins vrai que l'international portugais, âgé de 34 ans, est plus proche de la fin que du début de sa carrière. Le quintuple Ballon d'Or a encore de beaux jours devant lui sur les pelouses européennes et du monde entier, à moins qu'il n'en décide autrement. Si beaucoup s'imaginent qu'il voudra pousser la machine au moins jusqu'en 2022 afin de disputer une dernière avec le à 37 ans, tout le monde ignore les réelles intentions de Cristiano Ronaldo.

Et qui de mieux placé que l'ancien attaquant du lui-même pour faire le point sur la suite et la fin de sa carrière. Cristiano Ronaldo qui va tenter de briguer une cinquième dans sa carrière, avec un troisième club différent, est sous contrat avec la jusqu'en 2022. Dans une interview accordée à la chaîne portugaise TVI, la légende portugaise a évoqué sans détour sa retraite et n'a fermé aucune porte.

"Je peux jouer jusqu'à 41 ans"

L'article continue ci-dessous

"Je ne pense pas à cela. Peut-être que je pourrais finir ma carrière l'année prochaine ... mais je peux aussi jouer jusqu'à 40 ou 41 ans. Je ne sais pas. Ce que je dis toujours, c'est d'apprécier le moment. Le cadeau est excellent et je dois continuer à l'apprécier. En ce moment, j'ai un âge biologique de 23 ans. Je peux continuer à jouer jusqu'à 41 ans, je me sens bien, heureux", a expliqué le quintuple Ballon d'Or toujours pas rassasié.

Dans une interview accordée à Goal en mars dernier, Ryan Giggs, ancien coéquipier du Portugais à , qui a terminé sa carrière après la barre des 40 ans estimait que Cristiano Ronaldo aussi pour atteindre cette barre mythique : "Ronaldo, si vous regardez bien, il prend toujours soin de lui. Donc, s’il a toujours cette faim, ce désir, qu'il prend du plaisir comme il le fait, il peut aller jusqu’à 40 ans je pense. Il est le meilleur professionnel avec lequel j'ai joué".

Cristiano Ronaldo pourrait donc décider de poursuivre sa carrière jusqu'en 2026 et ainsi espérer disputer encore deux Coupes du monde avec sa sélection nationale, mais aussi énormément de matches de Ligue des champions. Pourra-t-il garder le même rythme et jouer autant de matches, c'est toute la question. Mais Cristiano Ronaldo a prouvé qu'il parvenait à rester compétitif malgré son âge avancé et son côté compétiteur pourrait le pousser à jouer au football le plus longtemps possible.