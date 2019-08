Mercato - Aimeriez-vous voir Neymar évoluer au côté de Cristiano Ronaldo à la Juventus ?

Le champion d'Italie cherche à doubler tout le monde dans le dossier Neymar. Un duo entre le Brésilien et le Portugais serait excitant ou lassant ?

Après avoir évolué avec Lionel Messi, et si Neymar jouait cette fois-ci avec Cristiano Ronaldo ? Un scénario qui relevait de l'utopie il y a encore quelques jours mais qui pourrait bel et bien devenir vrai dans les prochaines semaines. En effet, la Juventus souhaiterait coiffer au poteau le Real Madrid et le FC Barcelone dans le dossier de l'international brésilien, selon les informations de GloboEsporte.

Alors que le peine à convaincre le PSG de lâcher Neymar, même si les Catalans vont réaliser une dernière offre très attendue par le clan du Brésilien, et que le joue la montre patientant tranquillement dans son coin, la pourrait lancer une offensive afin de s'attacher les services de l'ancien attaquant du FC Barcelone avec un atout en or dans sa main : Paulo Dybala. En tentant d'inclure l'Argentin dans le deal, le champion d' en titre aurait un atout de poids, un joueur intéressant pour le club de la capitale.

L'article continue ci-dessous

Si la Juventus parvient à s'entendre avec le PSG et convaincre le joueur de ne pas aller à Barcelone, mais bel et bien de rejoindre l'Italie, on aurait alors un duo Cristiano Ronaldo-Neymar chez les Bianconeri. Un duo qui aurait pu voir le jour plus tôt si le Brésilien avait rejoint le Real Madrid lors de sa jeunesse plutôt que d'aller chez les Blaugrana. Une association à la fois excitante et surprenante.

Neymar en lieutenant de Cristiano Ronaldo ?

Neymar a quitté le FC Barcelone pour ne plus être dans l'ombre de Lionel Messi et se retrouverait donc, temporairement, dans l'ombre de Cristiano Ronaldo à la Juventus. Après son expérience en demi-teinte au PSG, le Brésilien serait-il capable de mettre de l'eau dans son vin afin de remporter une nouvelle avec un club différent et ce malgré la présence du Portugais qui risque d'attirer toutes les lumières et d'être devant-lui au Ballon d'Or en cas de succès européen ?

Autant de questions que doit se poser actuellement la Juventus au moment de faire une offre au PSG et de tenter de convaincre le Brésilien de venir dans le Piémont. Une chose est sûre, si les deux attaquants parviennent à s'entendre, leur association aurait vraiment de l'allure.

Alors, selon vous, Neymar peut-il évoluer avec Cristiano Ronaldo ? Aimeriez-vous voir le Portugais et le Brésilien dans la même équipe ? Dites-nous tout !

Avez-vous envie de voir Neymar jouer avec Cristiano Ronaldo à la Juventus ?