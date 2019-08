Mercato - Comprenez-vous la signification du message de Neymar sur Instagram ?

Neymar a posté une citation de Bob Marley sur les réseaux sociaux, alors qu'il souhaite toujours quitter le PSG. Comprenez-vous ses intentions ?

Restera-t-il ? Partira-t-il ? La situation de Neymar continue de faire parler et d'alimenter les rumeurs à dix jours de la fin du mercato. Annoncé sur le départ depuis le début de l'été, l'attaquant brésilien n'a pas encore joué un seul match officiel cette saison avecle . De quoi renforcer l'hypothèse d'un départ.

"Les gens sont haïs quand ils sont vrais et sont aimés quand ils sont faux"

Si son cas fait la une de la plupart des journaux sportifs européens, notamment en , le joueur de son côté brouille les pistes à l'image de son post sur Instagram mardi soir. Neymar a ainsi repris une citation de Bob Marley, le célèbre chanteur de reggae. "Le problème est que les gens sont haïs quand ils sont vrais et sont aimés quand ils sont faux", a ainsi écrit le joueur formé à Santos.

#Neymar sur instagram : « Le problème est que les gens sont haïs quand ils sont réels et sont aimés quand ils sont faux » pic.twitter.com/Ok8QmRVo29 — NeymarFR (@NeymarFr_) August 20, 2019

Ce message qui peut-être interprêté de plusieurs façons a de quoi faire réagir. Nous vous demandons sur Facebook et sur Twitter où la star brésilienne veut en venir avec cette citation dans un contexte si particulier pour lui et pour son club.

En conférence de presse avant le match à Rennes, Thomas Tuchel a donné une nouvelle fois sa position concernant Neymar. "C'est mon joueur. Il est dans mon vestiaire. Et quand je pense à une équipe forte, je pense à une équipe avec Ney. Mais avec l'état d'esprit, l'agressivité, des bons dribbles... Aujourd'hui, on n'a pas une solution de sortie, rien n'a changé. Notre relation est la même. C'est une chose entre lui et le club, et s'il n'y a pas de solution pour le sortir, il reste avec nous. Il a encore trois ans de contrat et rien n'a changé."

Plusieurs clubs seraient en lice pour le recruter : la , le et le . Du côté des Blaugrana, une offre de prêt avec option d'achat obligatoire à 160 millions d'euros aurait été envoyée au PSG avec un refus presque immédiat de Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale.

D'après la RAC-1, le club catalan serait confiant à propos de la signature de Neymar : un post vidéo d'officialisation aurait déjà été préparé tandis qu'une grosse commande de maillots supplémentaires aurait été effectué, afin de satisfaire les besoins des supporters au Camp Nou.

