Mercato, le PSG a trouvé la nouvelle doublure de Donnarumma

Le PSG a trouvé le remplaçant de Gianluigi Donnarumma pour la saison prochaine.

Après l’élimination de la Ligue des Champions, le PSG se concentre désormais sur les dernières échéances de la saison. Le club parisien, déjà sacré champion de France, a encore trois matchs à disputer en Ligue 1 en plus de la finale de Coupe de France (vs Lyon le 25 mai, ndlr). Dans le même temps, le Paris Saint-Germain prépare également son mercato qui sera très mouvementé cet été. L’une des priorités du club de la capitale sur le marché des transferts était de trouver une doublure à Gianluigi Donnarumma et le PSG a trouvé la bonne pioche déjà.

Le PSG prépare son mercato

Le PSG s’apprête à entrer dans une nouvelle ère la saison prochaine. Une ère qui démarre surtout cet été avec le départ imminent de Kylian Mbappé. Le club s’active d’ailleurs déjà pour lui trouver un remplaçant et pourrait enfin avoir gain de cause avec le dossier Khvicha Kvaratskhelia. Mais l’attaque n’est pas le seul secteur à pourvoir lors du mercato estival. Le PSG vise également des joueurs au milieu de terrain et en défense. Le club de la capitale s’est ainsi intéressé à des joueurs comme Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt, Joshua Kimmich ou encore Matthieu Udol. Par ailleurs, la direction parisienne souhaite également recruter un nouveau gardien de but pour concurrencer Gianluigi Donnarumma.

Diant Ramaj dans le viseur du PSG pour concurrencer Donnarumma

Gianluigi Donnarumma est le titulaire indiscutable dans les buts du PSG cette saison. Le gardien italien n’a été supplée que de rares fois par Keylor Navas. C’est justement le départ du Costaricain en fin de saison qui oblige le club de la capitale à trouver une nouvelle doublure à Donnarumma. Alors qu’Arnau Tenas, qui a montré de belles choses cette saison, correspond au profil de gardien de Luis Enrique est une option, la presse allemande évoque ces dernières heures, un intérêt du PSG pour Diant Ramaj.

Getty Images

Recruté par l’Ajax Amsterdam en provenance de l’Eintracht Francfort l’été dernier, le gardien allemand aurait été observé ces derniers mois par le club parisien à en croire Sky Sports. S’il n’y a encore rien de concret dans ce dossier, le PSG pourrait quand même passer à l’action pour Diant Ramaj l’été prochain. Sous contrat avec l’Ajax jusqu’en 2028, la valeur marchande de l’Allemand est estimée à 25 millions d’euros.