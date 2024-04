Mercato : Une cible inattendue dans le viseur du PSG

Le PSG pourrait accueillir une recrue inattendue l’été prochain.

Le PSG est dans la période la plus décisive de sa saison. Demi-finales de Ligue des Champions les 1er et 7 mai, finale de Coupe de France le 25 mai et un 12e titre de Ligue 1 dans le viseur ce samedi. Cependant, ces échéances importantes n’ont pas fait oublier au Paris Saint-Germain, les besoins sur le marché des transferts. Le club parisien s’intéresse d’ailleurs à une cible surprenante pour le mercato estival.

Le PSG est toujours actif sur le marché des transferts

Le Paris Saint-Germain va entrer dans une nouvelle ère la saison prochaine avec le départ attendu de Kylian Mbappé. L’international français devrait filer au Real Madrid l’été prochain. C’est d’ailleurs à cet effet que le club parisien s’active sur le marché des transferts afin de lui trouver un remplaçant. Ainsi, le PSG s’est intéressé à des joueurs comme Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia (Naples), Rafael Leao (AC Milan), Marcus Rashford (Manchester United) ou encore Viktor Gyokeres (Sporting Portugal).

Mais pour le moment, Paris est encore loin d’avoir trouvé le remplaçant de Mbappé. Par ailleurs, le PSG compte également se renforcer en défense. A ce poste justement, le club francilien a jeté son dévolu sur les défenseurs du Bayern Munich, Matthijs de Ligt et Dayot Upamecano, sans grande réussite non plus.

Matthieu Udol intéresse le PSG

Bien avant les deux défenseurs bavarois, la priorité du PSG en défense était Leny Yoro. Mais le jeune défenseur de Lille aurait donné sa préférence au Real Madrid. Ce qui n’a pas empêché de foncer sur un autre défenseur de Ligue 1. En effet, d’après les informations du PSG Inside Actus, le PSG s’intéresserait à Matthieu Udol.

A en croire le compte X, défenseur de Metz devrait servir de doublure à Nuno Mendes dans le couloir gauche de la défense, permettant ainsi à Lucas Hernandez d’évoluer plus souvent dans l’axe. Une opération qui semble moins compliquée puisque le PSG n’aurait pas à débourser une forte somme pour s’offrir Udol.