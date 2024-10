Mercato, le PSG a tranché pour Randal Kolo Muani

Paris Saint-Germain vs Strasbourg

Le PSG a pris récemment une décision importante pour l’avenir de Randal Kolo Muani.

Plus rien ne va au Paris Saint-Germain. Le torchon brûle entre Luis Enrique et son vestiaire depuis plusieurs jours. Au nombre des joueurs qui semblent frustrés par le technicien espagnol, il y a bien Randal Kolo Muani dont le traitement au PSG cette saison suscite des inquiétudes. Un traitement qui pourrait même pousser l’international français à aller voir ailleurs très prochainement. Une éventualité sur laquelle le club de la capitale a tranché ces dernières heures.

Randal Kolo Muani n’est pas épanoui au PSG

Plus les jours passent, plus la situation de Randal Kolo Muani parait confuse dans la capitale française. Avec le départ de Kylian Mbappé cet été, l’international français devait avoir plus d’opportunités en attaque. Mais c’est Gonçalo Ramos qui a été promu avant-centre titulaire par Luis Enrique. Sauf que l’international portugais s’est blessé dès la première journée de Ligue contre Le Havre (1-4).

Malgré cela, Luis Enrique a laissé à plusieurs reprises Randal Kolo Muani au profit de Marco Asensio. Et même lorsque ce dernier s’est blessé à son tour, Kang-In Lee ou même Désiré Doué ont été préférés à l’ancien de l’Eintracht Francfort à la pointe de l’attaque. Ce qui a fait germer des questions sur le traitement réservé à Kolo Muani au PSG cette saison.

Le PSG ne bradera pas Kolo Muani

Le match contre Nice, dimanche (1-1) a été peut-être la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Alors que le PSG était malmené par les Aiglons en première mi-temps, Luis Enrique n’a pas hésité à sortir Randal Kolo Muani à la pause pour l’une de ses rares titularisations cette saison. Alors que cette décision pourrait pousser définitivement le Français à la sortie, le Paris Saint-Germain vient de trancher sur l’avenir de l’ancien nantais qui a du mal à s’épanouir dans le système de Luis Enrique.

Selon les informations de L’Equipe, la direction parisienne ne libèrera pas Randal Kolo Muani qu’à la demande de son entraineur. Et dans ce cas, le PSG ne compte pas céder l’avant-centre tricolore à n'importe quel prix et souhaite bien rentabiliser sur les 90 millions déboursés pour le faire venir à l’été 2022.