PSG - Girona, les premières nouvelles de Marco Asensio après sa blessure

Lors du match contre Girona, ce mercredi soir, l’ancien joueur du Real Madrid s’est blessé et a été remplacé avant la pause.

Le Parc des Princes servait de cadre, mercredi soir, au choc entre le Paris Saint-Germain et Girona FC comptant pour la première journée de Ligue des champions de l’UEFA. Aligné d’entrée, Marco Asensio, blessé, n’a pas pu terminer la première mi-temps avec ses partenaires.

Le PSG s’en sort difficilement

Kylian Mbappé est parti cet été, mais le Paris Saint-Germain vit bien, notamment en championnat de France. Les Franciliens marchent sur l’eau en Ligue 1, remportant leurs quatre premiers matchs en championnat. La dernière victoire était contre le Stade Brestois (3-1) avec un doublé de Ousmane Dembélé au Parc des Princes.

AFP

Mais pour ses débuts en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain, bien qu’il ait livré un jeu plaisant face à Girona, est loin de convaincre. Le manque du réalisme a été largement constaté dans le jeu du Paris Saint-Germain, qui a pourtant dominé les Catalans. Après plusieurs occasions manquées surtout par Ousmane Dembélé, le PSG s’en est sorti au bout du suspense grâce à une frappe de Nuno Mendes, qui a trompé le gardien Paulo Gazzaniga en marquant contre son camp (1-0).

L'article continue ci-dessous

Luis Enrique donne des nouvelles d’Asensio

Pour ce match, Marco Asensio, qui a été aligné à la pointe de l’attaque du PSG, n’a pas pu disputer toute la première période. L’ancien du Real Madrid a été remplacé après 39 minutes de jeu par Randal Kolo Muani. Après le match, le coach parisien donne des nouvelles de son joueur.

Getty

« J’ai abandonné mes études de médecine l’année dernière, je ne sais pas exactement ce qu’il a. Oui, il s’est blessé. Il a senti une gêne et demain (ce jeudi, Ndlr), il passera les examens nécessaires. Le médecin et le club vous informeront ensuite. Il a demandé un changement. C’est dommage parce que je pense qu’il était à un très haut niveau et c’est dommage parce que nous ne voulons pas que les joueurs se blessent », a confié Luis Enrique au micro de Movistar.