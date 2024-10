Révélations choquantes, Luis Enrique a perdu son vestiaire du PSG !

Le torchon brûle entre l’entraineur du PSG, Luis Enrique, et son vestiaire.

Le Paris Saint-Germain était aux prises avec l’OGC Nice, dimanche, en clôture de la 7e journée de Ligue 1. Face aux Aiglons, les Parisiens (17 pts) n’ont pu faire mieux qu’un décevant nul (1-1) qui les relègue au deuxième rang du classement derrière l’AS Monaco (1er, 19 pts). En plus, le choc face au Gym a été révélateur de nombreuses choses dont une certaine rupture entre Luis Enrique et ses joueurs. Des faits qui semblent se confirmer avec les révélations troublantes sur le vestiaire du PSG, ce lundi.

Les joueurs frustrés par Luis Enrique

Début de crise au Paris Saint-Germain. Une situation qui était inévitable après les derniers agissements dans la capitale française. Il y a une semaine, Luis Enrique écartait Ousmane Dembélé du groupe à la veille d’un important choc en Ligue des Champions face à Arsenal (défaite 2-0). Le technicien espagnol, soutenu par ses dirigeants, avait justifié sa décision par un non-respect de ses consignes par l’international français.

L'article continue ci-dessous

Getty

Des consignes qu’Ousmane Dembélé n’a pas semblé s’être imprégné non plus contre Nice, dimanche. Alors que Luis Enrique lui a reproché son individualisme face à Rennes (victoire 3-1), le champion du monde 2018, à la traine en première mi-temps, s’est lâché lors du second acte contre les Aiglons même s’il ne s’est contenté que d’une passe décisive pour Nuno Mendes. Mais ce n’est pas le seul fait préoccupant de ce match.

Le vestiaire du PSG remonté contre Luis Enrique

Alors que le PSG était malmené en première mi-temps, Luis Enrique n’a pas hésité à sortir Randal Kolo Muani à la pause. Pourtant, l’international français ne pouvait pas s’affirmer dans le système imposé par Luis Enrique. Un système qui irrite d’ailleurs les joueurs alors que l’ancien coach est très strict sur ses principes.

Getty

Selon les indiscrétions, certains joueurs s’agaceraient du plan de jeu de Luis Enrique qui ne colle pas du tout aux qualités de l’équipe. Tandis que le PSG est plus dangereux en phase de transition rapide, l’ex-sélectionneur de l’Espagne exigent que les joueurs évoluent en phase de possession et n’apprécie guère les recherches de profondeurs. Ce qui énerverait le vestiaire parisien qui estime que ces phases de possession s’avèrent « stérile ».

En plus de cela, les relations personnelles entre Luis Enrique et l’équipe semblent désormais inexistantes. Le vestiaire serait remonté pour les remontrances de l’Asturien qui n’hésiterait à prendre certains en partie dans le vestiaire ou lors de l’analyse vidéo en cas de non-respect des consignes. Une situation qui a d’ailleurs débouché sur la mise à l’écart d’Ousmane Dembélé lundi dernier après que le monté est monté entre les deux hommes. Plus rien ne va au Paris Saint-Germain et le vestiaire s’éloigne encore plus de Luis Enrique.