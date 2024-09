PSG, les joueurs dépassés par les consignes de Luis Enrique ?

Les consignes strictes de Luis Enrique ne plaisent visiblement au vestiaire du PSG.

Le Paris Saint-Germain a été accroché samedi par Reims lors de la cinquième journée de Ligue 1 (1-1). Un résultat qui n’a pas logiquement plu à Luis Enrique qui ne s’en est pas caché au coup de sifflet final. Cependant, les joueurs du PSG ont également quelques griefs contre le technicien espagnol. Ces derniers n’apprécient particulièrement les consignes excessives de Luis Enrique et l’ont fait savoir ces dernières heures.

Luis Enrique fidèle à ses principes

Mercredi dernier, le PSG avait eu du mal à se défaire de Gérone lors de son entrée en lice en Ligue des Champions (1-0). Ce match avait déjà fait ressortir quelques limites de l’attaque parisienne. Il n’a d’ailleurs pas fallu du temps pour confirmer ces doutes puisque Paris a encore buté sur le Stade de Reims, samedi dernier (1-1). Un nul après quatre victoires en championnat qui relègue le PSG au 3e rang après les victoires de Monaco contre Le Havre (3-1) et de l’OM contre l’OL (2-3).

Après le match contre les Champenois, Luis Enrique n’a pas manqué de montrer sa frustration. « Si je me rappelle bien, on n'a pas vraiment eu de matchs faciles à l'extérieur, nous savions que cela allait être un match difficile, nous avons souffert l'année dernière, nous avons souffert à nouveau. (...) Tous les joueurs qui ont participé à ce match ont lutté et donné leur maximum, parfois cela passe, parfois non », a expliqué l’ancien coach du Barça.

Luis Enrique agace le vestiaire du PSG

Cependant, Luis Enrique n’est pas le seul à avoir été frustré par ce match. C’est aussi le cas de ses joueurs qui ont même des griefs contre l’ancien sélectionneur de la Roja espagnole. En effet, L’Equipe révèle dans son édition du jour que certains attaquants du PSG seraient frustrés par les consignes strictes de Luis Enrique.

Le technicien asturien aurait formellement interdit la recherche de profondeur afin de conserver ses principes de possession et de contrôle du jeu. Ce qui donnerait même lieu parfois à des débriefings cinglants à l’interne. Le journal met notamment en avant une séquence où Luis Enrique avait monté le ton en analysant pourtant une action de but, obtenue en phase de transition. Une phase que le coach du PSG veut absolument enlever de son jeu. De quoi agacer ses joueurs.