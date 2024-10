Nice – PSG : Paris manque le coche (1-1)

Nice vs Paris Saint-Germain

Nice et le PSG s’affrontaient dimanche pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Score final, 1-1.

Le Paris Saint-Germain était aux prises avec l’OGC Nice, dimanche soir, en clôture de la septième journée de Ligue 1. Face à des Aiglons très disciplinés, les Parisiens n’ont pu faire mieux qu’un match nul qui les relègue au deuxième rang du championnat.

Nice malmène le PSG

Première mi-temps laborieuse pour le PSG qui aura été malmené par l’OGC Nice. Très haut sur le terrain, les Aiglons mettaient la pression d’entrée avec une double occasion d’Evan Guessand qui ne trouvait pas le cadre (3e, 5e). Quelques minutes plus tard, c’est Mohamed Ali Cho, à la réception d’un centre venu de la droite, qui obligeait Gianluigi Donnarumma à la parade (12e). Les Parisiens confisquaient enfin le ballon mais avaient toujours du mal à sortir de leur moitié de terrain et s’exposaient aux contre-attaques de Nice.

Ils parvenaient quand même à se procurer une grosse occasion avec une reprise de volée de Nuno Mendes, détournée en corner par Marcin Bulka (37e). Un raté que le PSG va regretter dans la foulée. Après une nouvelle contre-attaque qui finissait en corner, la défense francilienne renvoyait mal le ballon qui revenait dans les pieds d’Ali Abdi qui décochait un missile, détourné au passage par…Nuno Mendes, et qui allait se loger au fond des filets de Donnarumma (1-0, 39e). Le score n’évoluait plus jusqu’à la pause.

Un second acte plus animé

Au retour des vestiaires, le PSG revenait avec plus d’entrain et Ousmane Dembélé allumait déjà Marcin Bulka sur une grosse frappe détournée en corner par le gardien polonais (47e). Fautif sur le but niçois, Nuno Mendes avait de la réussite, cette fois-ci, devant Bulka avec une frappe à ras de terre contrée par Moise Bombito (1-1, 51e). Paris manquait de prendre l’avantage dans la foulée sur une tête de Marquinhos qui butait sur le poteau (53e).

Les deux équipes se rendaient ensuite coup pour coup mais manquaient toujours de lucidité dans le dernier geste. Illustration avec Vitinha qui butait sur Bulka après une belle passe de Bradley Barcola (75e) tout comme Ousmane Dembélé une dizaine de minutes plus tard (86e). Le score ne bougeait plus jusqu’au coup de sifflet final. Avec ce nul, le Paris Saint-Germain (2e, 17 pts) se laisse distancer par l’AS Monaco (1er, 19 pts) en tête du classement. De son côté, l’OGC Nice (9 pts) reste campé à une décevante 9e place.