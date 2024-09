Randal Kolo Muani et le PSG, c'est terminé

Paris Saint-Germain vs Brest

Un divorce se profile entre Randal Kolo Muani et le PSG dans les prochaines semaines.

Les événements s'enchaînent en début de saison. La fermeture du mercato hivernal il y a une dizaine de jours a laissé place à la première fenêtre internationale de la saison. Une pause qui a d'ailleurs permis aux clubs et surtout aux joueurs de faire un premier bilan de la saison. Mais à peine la trêve terminée que l'avenir de certains est déjà remis en question. C'est précisément dans ce cas que se trouve Randal Kolo Muani dont l'aventure avec le Paris Saint-Germain pourrait prendre fin plutôt que prévu.

Randal Kolo Muani relégué au second plan par le PSG

Le PSG s'est séparé de plusieurs joueurs cet été dont Keylor Navas, Layvin Kurzawa, Alexandre Letellier, Xavi Simons, Renato Sanches, Sergio Rico, Cher Ndour, Danilo Pereira, Juan Bernat ou encore Kylian Mbappé. Le départ du dernier cité, justement, a laissé un vide dans l'attaque parisienne.

Si cela n'a toujours pas été compensé, cela garantit tout de même plus de temps de jeu aux autres attaquants comme Gonçalo Ramos, Marco Asensio ou encore Randal Kolo Muani. Arrivé l'été dernier en provenance de l'Eintracht Francfort pour 95 millions d'euros, l'ancien nantais était appelé à être titulaire à la pointe de l'attaque du PSG.

Randal Kolo Muani sur le départ ?

Mais ses performances en demi-teinte et le repositionnement de Kylian Mbappé l'a propulsé sur le banc alors qu'il était en concurrence avec Gonçalo Ramos. Cette saison, c'est le Portugais qui a été choisi comme numéro un aux avant-postes du PSG avant d'être victime d'une grave blessure lors de la première journée de Ligue 1 contre Le Havre (victoire 1-4). Ce qui n'a pas changé le statut de Randal Kolo Muani, laissé toujours au banc au profit de Marco Asensio, repositionné en faux 9.

Et la situation ne risque pas de changer d'après l'Equipe qui révèle que l'international français ne répondrait pas aux « attentes techniques et tactiques » de Luis Enrique. Le journal va même plus loin en annonçant que Randal Kolo Muani pourrait être obligé de mettre fin à son aventure avec le PSG afin de retrouver du temps de jeu. Les prochains mercatos risquent donc d'être mouvementés pour Kolo Muani, loin d'être un titulaire à Paris à deux ans du Mondial 2026.