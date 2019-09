Mercato - Le jour où José Mourinho a refusé de recruter Virgil van Dijk à Manchester United

Selon The Independent, l'entraîneur portugais a dit non à la signature du défenseur central néerlandais alors qu'il était encore à Southampton.

Considéré par de nombreux observateurs comme le défenseur central le plus complet en 2019, Virgil van Dijk aurait pu connaître une histoire bien différente, lui qui a rejoint et Jurgen Klopp en janvier 2018 pour 80 millions d'euros. Selon The Independent, l'international néerlandais aurait pu signer à .

En effet, les Red Devils étaient intéressés par la perspective de faire venir le joueur alors à lors du mercato hivernal il y a deux ans. Cependant cette signature devait obtenir l'accord de José Mourinho, afin que l'entraîneur portugais soit en phase avec sa direction.

Mourinho met son veto

Cependant l'ancien coach du et de a décliné la venue de Van Dijk, estimant qu'il n'avait pas besoin de renfort en défense centrale où il comptait à l'éqpoque sur Éric Bailly, Victor Lindelöf, Phil, Jones, Chris Smalling et Marcos Rojo.

Moins d'un an après cette décision discutable, le Special One était débarqué par l'état-major mancunien. De son côté, VVD a remporté la et la Supercoupe d'Europe avec les Reds. Il a également été désigné joueur UEFA de la saison en 2018-2019. Deux trajectoires bien différentes.