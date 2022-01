Mercato : Le FC Barcelone sur la piste de Tagliafico

Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone discute de la titularisation indiscutable de plusieurs joueurs qui ont tout gagné sous les couleurs azulgranas. C'est le cas de Gerard Piqué, Jordi Alba et Sergio Busquets, les capitaines, les membres les plus influants de l'équipe et ceux qui assument la direction d'une équipe qui continue à se reconstruire après les départs de Leo Messi et Antoine Griezmann l'été dernier. L'un des cas les plus discutés est celui Jordi Alba, l'arrière gauche qui continue à jouer chaque minute de chaque match.

Une concurrence enfin à la hauteur pour Jordi Alba

"Personne ne m'a fait le cadeau de jouer pour le Barça", a-t-il déclaré après le match face à Alaves. Jordi Alba s'est justifié et a accepté les critiques qu'il a reçues ces derniers temps devant les micros de Movistar Plus, conscient qu'il fait partie du groupe des vaches sacrées du vestiaire. A ce jour, Alba n'a pas de concurrence. En effet, le FC Barcelone a échoué année après année dans la recherche de la doublure du latéral gauche.

Personne n'a répondu aux attentes et l'international espagnol n'a jamais perdu sa place dans le onze de départ grâce à ses performances individuelles, à son talent, mais aussi et surtout à la défaillance de l'ensemble de ses concurrents. A 32 ans - il aura 33 ans en mars -, le club voit la nécessité d'un remplacement. Au moins, pour couvrir les matchs dans lesquels Alba devra se reposer. Et ce remplaçant pourrait être Nicolás Tagliafico, avec qui ils négocient déjà une arrivée lors de la fenêtre de transfert d'hiver.

Un prêt avec option d'achat

Le contrat de Tagliafico avec l'Ajax Amsterdam expire à l'été 2023 et, selon Goal, il fait pression sur son club pour le laisser partir au FC Barcelone. Depuis des mois, le joueur a reçu de nombreuses offres et sait que le club Blaugrana est un train qu'il ne peut pas laisser passer. Le Barça ne peut pas se permettre de payer un transfert maintenant, donc la solution la plus réalisable est un prêt de six mois jusqu'en juin prochain. Ce transfert inclurait une option d'achat de 6 millions d'euros, un chiffre abordable une fois que le club blaugrana aura clôturé l'exercice et rétabli une partie de sa situation financière. Ces derniers jours, le Barça et l'Ajax ont discuté de ce dossier, ce qui se poursuivra jusqu'à la fin du mercato hivernale, qui se termine le 31 janvier.

Xavi, quant à lui, a déjà donné son feu vert à l'arrivée de l'international argentin. Malgré cela, Tagliafico n'est pas la seule option envisagée par le club, mais il est une cible qui a toujours été dans l'esprit des dirigeants car il représente une opportunité de marché et un joueur qui peut agir en tant que latéral et même en tant que défenseur central. Cependant, le Barça doit boucler des départs avant de pouvoir faire venir des joueurs. Le club catalan a dû jongler pour faire signer Ferran Torres, en prolongeant Samuel Umtiti, et la priorité est désormais d'assurer le départ de Dembélé, Sergiño Dest, Braithwaite ou Umtiti lui-même. Sans l'un de ces départs, il est impossible pour les blaugranas de signer qui que ce soit.

Pour convaincre les Néerlandais et accélérer l'opération, le FC Barcelone a mis sur la table le nom d'Alejandro Balde, un latéral gauche de 18 ans sur lequel Xavi n'a pas compté depuis son arrivée sur le banc. Balde a fait ses débuts en Liga en tant que titulaire au Camp Nou contre Grenade sous la direction de Ronald Koeman, mais n'est pas revenu dans le onze. Il a joué quelques minutes contre le Bayern et le Dynamo Kiev en Ligue des champions et contre Alavés, le Celta et Elche en championnat, sans s'imposer dans l'équipe première. C'est pourquoi le Barça envisage son départ en prêt et l'Ajax pourrait être une bonne destination pour lui afin de poursuivre son développement dans un jeu similaire à celui des Blaugrana.