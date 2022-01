FC Barcelone : Frenkie De Jong se paye Joan Laporta

Le FC Barcelone vit une saison particulière, bien loin de ses ambitions habituelles. Eliminé dès la phase de poules de la Ligue des champions, distancé dans la course au titre en championnat, le club catalan veut redorer son blason et chaque sortie de l'équipe première est l'occasion de prouver que le Barça est sur le bon chemin. Depuis le retour de Xavi, le FC Barcelone a aligné des performances encourageantes, bien que les résultats n'aient pas toujours été au rendez-vous.

"Nous ne pouvons pas être fiers d'une défaite"

C'était le cas, il y a un peu plus d'une semaine, face au Real Madrid en Supercoupe d'Espagne. Le FC Barcelone a affiché un visage intéressant et prometteur mais a une nouvelle fois été battu par son rival historique. Au terme de cette rencontre, Joan Laporta avait félicité ses troupes : "Tous les Catalans sont plus que jamais fiers d’être du Barça. Les messages qui nous parviennent de Barcelone pour le jeu que vous avez joué, dans lequel vous avez toujours montré votre visage, vous avez fait preuve de talent, de fierté, capacité à vous dépasser, et vous avez été courageux… C’est une fierté".

Un message d'encouragement qui a eu du mal à passer chez un joueur catalan. En effet, après la courte victoire face à Alaves, Frenkie De Jong, unique buteur de la partie, a été interviewé en bord terrain par la Movistar et a répondu de manière cash aux propos de son président : "Je pense que nous n’avons pas mal joué contre le Real Madrid. Mais ça me fait de la peine de dire que nous avons été fiers alors que nous avons perdu. Nous sommes le Barça et si nous perdons, il faut être déçu".

"Les gens disent que je joue bien parce que je marque"

Le milieu de terrain néerlandais a remis l'église au milieu du village à ce sujet... et pas que. En effet, depuis son arrivée en Catalogne en provenance de l'Ajax Amsterdam, Frenkie De Jong n'a jamais été épargné par les médias et a souvent été la cible de nombreuses critiques, certains lui reprochant de ne pas avoir l'impact et la magie qu'il avait lors de sa dernière saison à l'Ajax Amsterdam.

Auteur de son deuxième but de la saison en Liga, Frenkie De Jong a ouvertement regretté que les statistiques soient le seul moyen de jugement que trouvent certains observateurs du football : "Je me sens bien. Mais maintenant, parce que je marque, les gens disent que je joue bien. Je pense que beaucoup de gens ne regardent pas bien les matchs. Je peux m'améliorer, mais je ne suis pas un désastre".

"La victoire était très importante car nous sommes dans une phase difficile de la saison. Nous devons améliorer notre jeu, même si c'était très difficile car le terrain était gelé. L'objectif est de se qualifier pour la Ligue des champions et nous verrons ensuite où nous en serons", a conclu le milieu de terrain néerlandais. Le FC Barcelone est remonté à la cinquième place de la Liga avec ce succès avec seulement un point de retard sur l'Atlético Madrid, quatrième.