Mercato : Le Barça recalé par Mino Raiola pour Matthijs De Ligt ?

Convoité par l’Europe entière, Matthijs de Ligt aurait dit non au Barça, selon la Cadena Ser. Une bonne nouvelle pour le PSG.

Le peut se frotter les mains ! Depuis le retour aux affaires parisiennes du directeur sportif Leonardo, les supporters du club de la capitale n’attendent qu’une seule chose : que la cible prioritaire du Brésilien, le prodige amstellodamois Matthijs de Ligt, enfile le maillot rouge et bleu. Malheureusement, la concurrence fait rage, bien que celle-ci tende à diminuer au fil des semaines…

De Ligt se montre gourmand

Selon les informations de la Cadena Ser, un prétendant vient tout juste de jeter l’éponge, et non des moindres. Le , longtemps pressenti pour accueillir le capitaine de l’Ajax Amsterdam lors du mercato estival, aurait reçu une fin de non-recevoir de la part Mino Raiola, l’agent du joueur, malgré l’intervention du président Josep Bartomeu.

Le dirigeant barcelonais en avait fait de même pour convaincre un autre prodige de l’ , Frenkie de Jong, de poursuivre sa carrière en Catalogne et non au PSG. Mais, cette fois, le facteur économique a primé pour le défenseur central de 19 ans, qui aurait justement réclamé un salaire supérieur à celui de son futur ex-coéquipier.

D’après nos confrères espagnols, les Blaugrana ne semblent pas disposés à augmenter leur offre, au contraire de certaines autres écuries européennes… Et c’est bien là que se situe le problème pour les Catalans, puisque De Ligt a fait valoir les offres alléchantes du PSG, de la ou encore du pour justifier ses demandes, et donc son refus.

De Ligt veut jouer avant tout

"Le plus important est de savoir que dans l’équipe où je vais, je peux jouer un rôle de premier plan et jouer de nombreux matchs. Bien sûr, le Barça dispose de bons défenseurs, mais la concurrence ne me fait pas peur. Il est logique et normal que dans un grand club comme le Barça, il y ait de la concurrence. Je ne sais pas quand mon avenir sera résolu, mais je vais prendre mon temps", expliquait récemment De Ligt à nos confrères du Mundo Deportivo, et force est de constater que si la décision finale n’a pas encore été prise, celle-ci se précise.

De Ligt ne suivra donc vraisemblablement pas le chemin de De Jong jusqu’au Camp Nou. Reste à savoir dans quel stade le roc amstellodamois évoluera la saison prochaine. À Paris, à Turin ou Munich ? Dans tous les cas, il s’agit d’une (très) bonne nouvelle pour le club tricolore, qui semble désormais en pole sur le dossier.