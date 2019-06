Ajax, De Ligt se confie sans détour sur son avenir : "Je dois évaluer si c'est le moment d'aller au Barça"

Le défenseur central néerlandais a fait le point sur sa réflexion concernant son avenir et a évoqué la piste l'envoyant au FC Barcelone.

Matthijs De Ligt a l'embarras du choix pour son avenir. Le jeune défenseur central de l' Amsterdam a mis l'Europe du football à ses pieds en réalisant de très belles prestations que ce soit en championnat des mais aussi et surtout en où sur la scène internationale avec les Oranjes. Tout indique que le joueur de 19 ans ne fera pas de vieux os à l'Ajax Amsterdam et fera le grand saut cet été, mais la destination, elle, est encore inconnue.

Si plusieurs clubs européens sont sur les rangs pour s'attacher les services de Matthijs de Ligt, dont le PSG et la , aux dernières nouvelles c'était le de son compatriote Frenkie De Jong qui tenait la corde pour emporter la mise. Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, Matthijs de Ligt a évoqué sans détour son avenir et ne s'est pas montré aussi catégorique : "Je dois évaluer s’il est temps d’aller au Barça. Je ne sais toujours pas ce que mon cœur me dit, je me suis concentré tout le temps à Ajax et sur l'équipe nationale. Maintenant, pendant mes vacances, je pourrai y penser et décider de ce que je vais faire de mon avenir".

"Regarder ce qui est le mieux pour moi"

"Le plus important est de savoir que dans l’équipe où je vais, je peux jouer un rôle de premier plan et jouer de nombreux matches. Bien sûr, le Barça dispose de bons défenseurs, mais la concurrence ne me fait pas peur. Il est logique et normal que dans un grand club comme le Barça, il y ait de la concurrence. Je ne sais pas quand mon avenir sera résolu, mais je vais prendre mon temps", a ajouté le capitaine de l'Ajax Amsterdam.

Matthijs de Ligt n'a pas caché plusieurs fois qu'il aimerait rejouer avec son compatriote et ancien coéquipier, Frenkie De Jong, mais il sait également qu'il doit avant tout penser à son intérêt personnel : "Rejouer avec Frenkie De Jong et évoluer avec Messi ? Bien sûr, ce serait bien, mais je dois aussi regarder ce qui est le mieux pour moi. Je ne fais attention à personne, je dois choisir mon propre chemin. Non, l'argent n'est pas le problème".

Du haut de ses 19 ans, Matthijs de Ligt affiche déjà une maturité certaine devant les micros et les caméras au moment de parler du mercato très agité qui l'attend durant l'été. Le capitaine de l'Ajax Amsterdam n'est visiblement pas pressé de faire son choix, il sait qu'il a encore le temps devant lui, et veut certainement évaluer les nombreuses options qui s'offrent à lui. Le club qui décrochera la mise pourra se frotter les mains d'avoir réussi à attirer un tel joyau.