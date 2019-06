De Ligt proche du PSG ?

Le club de la capitale aurait pris l'avantage dans le dossier menant au jeune défenseur central néerlandais. Son agent serait à Paris.

Ce n'est un secret pour personne, Matthijs de Ligt donne le tourni aux meilleures écuries européenne. Et comme un symbole, c'est une nouvelle fois vers un match entre le PSG et le que l'on se profile pour le jeune défenseur central néerlandais. Un peu plus de six mois après s'être fait coiffer au poteau par les Catalans dans le dossier Frenkie De Jong, l'autre grand espoir issu de l' Amsterdam, le club de la capitale espère cette fois-ci prendre sa revanche.

Et selon plusieurs sources en , le PSG serait bel et bien en passe de réussir son coup. Alors que le FC Barcelone aurait trouvé un accord avec l'Ajax Amsterdam à hauteur de 75 millions d'euros pour s'attacher les services de Matthijs de Ligt, c'est ce dernier qui aura le dernier mot. Selon Gianluca Di Marzio, le réputé journaliste italien sur le mercato, le PSG aurait devancé tous ses concurrents et serait en passe de conclure l'opération.

10 millions d'euros nets de salaire ?

Mino Raiola, l'agent du défenseur central mais aussi de plusieurs joueurs du PSG, devrait même se rendre dans la capitale française ce mercredi et ce jeudi selon le journaliste italien. Antero Henrique, qui est encore au club, serait chargé de négocier avec l'agent de Matthijs de Ligt en attendant que Leonardo, favorable à ce dossier, n'arrive pour conclure le transfert. De son côté, la Gazzetta dello Sport va dans le même sens en annonçant que le PSG va finaliser l'arrivée de Matthijs de Ligt. Un contrat de cinq ans assorti d’un salaire de 10 M€ nets par saison plus des bonus attend le néerlandais en .

"Le plus important est de savoir que dans l’équipe où je vais, je peux jouer un rôle de premier plan et jouer de nombreux matches. Je dois évaluer s’il est temps d’aller au Barça. Je ne sais toujours pas ce que dit mon cœur. Pendant mes vacances, je pourrai y penser et décider de ce que je vais faire de mon avenir", avait déclaré Matthijs de Ligt après la finale perdue de Ligue des Nations contre le , jetant un froid sur sa venue au Barça.

Attention toutefois à la réaction d'orgueil du club catalan. Le FC Barcelone l'a prouvé en janvier dernier en chipant Frenkie De Jong au PSG alors que le Néerlandais était promis au champion de France en titre. Tant que Matthijs de Ligt n'aura pas paraphé son contrat en faveur du club de la capitale, un revirement de situation ne sera pas à exclure. Une chose est sûre en signant Matthijs de Ligt, le PSG enverrait un sacré message.