Mercato, le Barça serait revenu à la charge pour Griezmann

Le FC Barcelone réfléchit de nouveau à la possibilité de faire signer l'attaquant français Antoine Griezmann.

Antoine Griezmann au Barça, on en reparle ! Alors qu'on pensait cette piste enterrée, il semblerait que les positions de l'attaquant français de l'Atletico Madrid et du prestigieux club catalan se sont encore rapprochées ces derniers jours. Déjà évoqué en 2018, un transfert lors du prochain mercato serait de nouveau à l'ordre du jour. C'est ce que révèle L'Equipe dans son édition de dimanche.

En juin dernier, juste avant de partir pour la Coupe du Monde et à la suite d'une longue hésitation, Griezmann avait prolongé son contrat avec les Matelassiers . Toutefois, dans son nouveau bail, figure une clause assez spécifique. Elle concerne le montant de son indemnité de départ. Celui-ci ne s'élèverait plus à 200M€, mais à 120M€. A condition cependant qu'elle soit levée avant juillet 2019. Une somme importante, mais qui ne devrait pas refroidir les ardeurs barcelonaises.

Le Barça serait déjà passé à l'offensive

Le Mâconnais évolue à l'Atletico depuis 2014. En signant son contrat, il croyait bien pouvoir s'inscrire dans la durée avec les Rojiblancos. Cependant, l'élimination prématurée essuyée en Ligue des Champions, avec ce revers enregistré contre la Juventus , a remis le doute dans son esprit. Le champion du monde n'est pas convaincu que ses ambitions personnelles se marient toujours avec celles du club. Ou s'il est en mesure d'accomplir son rêve, qui est de remporter la C1, en restant du côté de Wanda Metropolitano.

Griezmann aurait déjà demandé à ses avocats d'étudier la faisabilité d'un transfert vers Barcelone. Par ailleurs, son père, et qui est aussi son agent, serait également favorable à un engagement avec les champions d' .

Pour ce qui est du Barça, on aurait déjà effectué les premiers pas dans le but de boucler l'opération et réaliser l'acquisition qu'ils espéraient il y a un an. Les responsables catalans sont enclins à proposer un conrat jusqu'en 2024 à Griezmann et celui-ci pèserait 16M€ annuel. Cela ferait du Français le deuxième joueur le mieux de l'effectif derrière Lionel Messi. Ça reste moins inférieur au salaire perçu dans la capitale espagnole en ce moment (21M€), mais la différence serait compensée par une importante prime à la signature. Affaire à suivre.