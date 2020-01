Mercato, Lautaro Martinez n'ira pas au Barça

L'homme aux 15 buts et 3 passes décisives en 24 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison avec l’Inter veut y rester.

Ciblé par le Barça avec la blessure et l'opération de Luis Suarez qui va tenir éloigné des terrains l'Uruguayen pendant les 4 prochains mois, Lautaro Martinez (22 ans) ne se voit pas quitter lInter.

Lyon, Garcia veut protéger Cherki

En Lombardie, l'Argentin forme un partenariat létal avec Romelu Lukaku et est très performant depuis le début de saison comme il l'a confié à Tyc Sports.

« Aujourd’hui, je suis un joueur de l’Inter et je suis heureux ici. Les gens m’apprécient. Si on parle de moi, c’est que cela signifie que je fais les choses bien et j’ai l’intention de continuer sur cette voie. Je suis calme et heureux, je me sens bien ici. », a indiqué Lautaro.