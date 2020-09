Mercato - Lautaro Martinez annoncé d’accord avec le Real Madrid, qui dément

Surprise en Italie, où Sport Mediaset annonce un accord entre l’Inter et le Real Madrid pour Lautaro Martinez. La Maison Blanche a démenti.

Une bombe. Ainsi aurait-on pu décrire le "scoop" de Sport Mediaset ce lundi. D’après nos confrères italiens, le et l’ seraient parvenus à un accord pour le transfert de Lautaro Martinez, cible prioritaire du… depuis plus d’un an.

60 millions d’euros plus Jovic ?

Un accord total, précisent même nos confrères. Avec un salaire annuel de huit millions d’euros pour le buteur argentin au sein de la Maison Blanche, qui aurait accepté de céder Luka Jovic pour faire baisser la transaction à 60 millions d’euros.

Voir le Real s’intéresser à un joueur suivi par le Barça, c’est le jeu. Mais selon les informations d’ABC, qui s’appuie sur des sources madrilènes, Lautaro ne serait tout simplement pas dans les petits papiers de la Maison Blanche !

"Cet accord est totalement faux"

"Cet accord est totalement faux", aurait expliqué une source haut placée au sein du club merengue, ajoutant qu’aucun transfert d’envergure ne serait réalisé cet été.

Évidemment, le Real n’allait pas confirmer l’information auprès de nos confrères espagnols, mais tout de même, une réaction aussi instantanée jette le doute sur la finalisation d’un tel dossier.