Camavinga "heureux" d'avoir refusé le Real Madrid et de rester à Rennes

Le jeune prodige français estime avoir pris la bonne décision de rester en Ligue 1 pour une autre saison.

Eduardo Camavinga a admis qu'il était flatté par l'intérêt du , mais la sensation rennaise reste concentrée après avoir choisi de rester dans son club formateur en 2020-2021. Eduardo Camavinga a été étroitement lié aux champions d' en titre, le Real Madrid, tandis que le , champion de en titre, lorgnerait également le milieu de terrain de 17 ans. Plus jeune joueur à avoir débuté sous le maillot de l'équipe de France depuis 1914 après avoir fait ses débuts lors de la victoire 4-2 du pays en Ligue des Nations contre la , Camavinga s'est déjà engagé à jouer pour Rennes cette saison.

Interrogé sur l'intérêt déclaré du Real Madrid, Camavinga - sous contrat à Rennes jusqu'en 2022 - a déclaré à Telefoot : "Certes, quand un grand club est intéressé, c'est bien. Mais je ne m'emballe pas. J'ai fait ce choix avec ma famille de rester à Rennes. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir pris cette décision. J'ai juste besoin de me concentrer sur le football et de ne pas trop penser à tout le reste. La vie est très belle en ce moment. La vie est très belle en ce moment."

Camavinga poursuit son ascension

L'article continue ci-dessous

Camavinga a fait 36 ​​apparitions toutes compétitions confondues pour Rennes la saison dernière alors que l'équipe de se qualifiait pour la . Il a marqué un but et délivré une passe en trois matches de pour Rennes cette saison, l'équipe de Julien Stephan étant invaincue, totalisant sept points. Le milieu de terrain rennais Steven Nzonzi a récemment distingué des éloges à Camavinga après que l'adolescent ait marqué le but vainqueur contre .

Plus d'équipes

"Cama a inscrit un excellent but. Il sait faire la différence individuellement. Il intervient défensivement et offensivement, il est complet", a déclaré Nzonzi. Après avoir fait ses débuts en France plus tôt ce mois-ci, Camavinga a noté que son histoire de jouer au-dessus de son groupe d'âge lui avait permis de briller si jeune. "Tout d'abord, je ressens de la joie et de la fierté pour ma famille et pour tous les Français", a-t-il déclaré à TF1. "Je n'ai aucune idée d'où vient cette confiance, j'ai souvent joué avec des joueurs plus âgés, et cela m'a sûrement permis d'avoir une plus grande maturité pour jouer avec eux".

"C'était assez fou cette première semaine à Clairefontaine, j'étais déjà venu avec les Bleuets (Equipes de France jeunes). J'ai été très bien accueilli et ça s'est bien passé. Oui, mon objectif est de revenir, bien sûr, et tout d'abord de me concentrer sur de bonnes performances avec mon club car nous avons un match dimanche et ensuite avec l'équipe nationale si je suis rappelé", avait conclu Camavinga. Désormais très attendu et suivi de près, Eduardo Camavinga répond parfaitement à la pression en continuant à réaliser de très belles performances.