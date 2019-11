Mercato, l'Atlético Madrid prêt à investir sur Rakitic

L'Atlético Madrid est disposé à investir sur Ivan Rakitic dès la fin de saison selon la presse espagnole

Barcelone demande 40 millions d'euros pour Ivan Rakitic, soit le même prix que l'été dernier. Le Croate a un contrat jusqu'en 2021 en Catalogne et dispose d'un salaire élevé. "6,5 millions d'euros", selon les évaluations de la chaîne espagnole Movistar+.

L' serait prêt à foncer sur l'ancien sévillan, même si les Colchoneros ont déjà Thomas, Saúl, Koke, Llorente et Herrera dans leur effetif, car Rakitic ajouterait de l'expérience et une capacité à faire circuler le ballon, ce que les hommes de Simeone ont perdu quand Rodri est parti pour pendant l'été.

Mais de nombreux autres clubs s'intéressent également à Rakitic. Le Croate a disputé 10 matchs cette saison, mais n'a accumulé que 255 minutes de jeu.

Les supporters Blaugrana veulent que Rakitic continue et joue un rôle au sein du Barça, mais au centre du pré, l'effectif redouble de qualité avec Busquets, Arthur et De Jong titulaires alors que Sergi Roberto et Arturo Vidal attendent sur le banc.

L'Atlético ne fera pas d'offre cet hiver car entre salaires et amortissements, il existe peu de marge de manœuvre. Mais le rendez-vous serait pris pour juin toujours selon la même source.