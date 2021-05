Mercato - L'appel du pied de Georginio Wijnaldum, courtisé par le Barça

Libre de tout contrat, le milieu de terrain sait que son profil intéresse de nombreux clubs et entend bien en profiter en faisant monter les enchères.

Georginio Wijnaldum admet avoir eu des entretiens avec Barcelone au sujet d'un transfert au Camp Nou en tant qu'agent libre, mais le milieu de terrain partant de Liverpool prétend être intéressant pour "de nombreux clubs". L'international néerlandais doit relever un nouveau défi cet été après avoir atteint la fin de son contrat à Anfield.

On s'attendait à ce qu'un transfert en Catalogne soit logique, Ronald Koeman étant attaché à son compatriote depuis un certain temps, mais aucun accord n'a encore été conclu et la porte est laissée ouverte à d'autres équipes. Après s'être associé à l'équipe néerlandaise pour le championnat d'Europe, Wijnaldum a fait le point sur son avenir.

"Mon contrat prend fin et c'est une situation intéressante pour de nombreux clubs"

"Je ne peux pas nier les discussions [avec Barcelone]. Mon contrat prend fin et c'est une situation intéressante pour de nombreux clubs", a-t-il confié. On considère que le Barça mène la chasse pour le milieu de terrain, ses représentants ayant été repérés en Espagne. Le PSG a cependant tenté une approche pour le Batave, âge de 30 ans.

Le Bayern Munich, champion de Bundesliga, aurait également été intéressé à un moment donné, bien que les géants allemands aient commencé à se distancer de ces rumeurs. Pour rappel, Georginio Wijnaldum quitte Liverpool après cinq ans passés au club et six saisons dans le football anglais, lui qui est arrivé à Newcastle en 2015.

Il a disputé 237 apparitions pour les Reds, marquant 22 buts et était un joueur important du championnat anglais sous les ordres de Jürgen Klopp. Au cours de cette période productive, il a remporté des titres importants, dont la Ligue des Champions et la Premier League. Désormais, il veut écrire la suite de son histoire personnelle ailleurs.