Mercato, l'AC Milan s'active pour Fabregas

La direction de l'AC Milan serait passée aux choses sérieuses dans le dossier Cesc Fabregas.

Après l'avoir déjà pisté par le passé, Milan tenterait de nouveau d'attirer l'expérimenté milieu espagnol Cesc Fabregas dans ses rangs. Le site du quotidien espagnol AS révèle ce mercredi qu'un raid des Rossonerri dès l'ouverture du mercato est fortement pressenti.

Les Milanais sont fortement diminués dans l'entrejeu actuellement. Lors des derniers matches, Gennaro Gattuso, le coach de l'équipe, a dû se priver des services de Tiémoué Bakayoko, Lucas Bigliai, Giacomo Bonaventura et Andrea Bertolacci. Le technicien rossonerro refuse en outre de faire appel aux services de Riccardo Montolivo.

Fabregas a un contrat avec Chelsea qui expire l'été prochain. Même s'il n'est plus très jeune, le champion du monde 2010 ne manque pas de sollicitations. Dernièrement, il a aussi eu des touches avec le Galatasaray et l'Atletico Madrid. Et en France, l'AS Monaco et à un degré moindre le PSG se sont renseignés à son sujet. En Principauté, Thierry Henry pousserait même fortement en faveur d'un transfert de celui qu'il a côtoyé comme coéquipier à Arsenal entre 2004 et 2007.

Chez les Blues, Fabregas est actuellement barré par plusieurs joueurs en milieu de terrain (Jorinho, Kanté et Kovacic). Maurizio Sarri ne l'utilise qu'à compte-gouttes. Pourtant, l'entraineur italien de la formation londonienne a affirmé qu'il ne serait pas contre le fait de le conserver jusqu'à la fin de la saison.