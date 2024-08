Mercato, la nouvelle cible offensive de l'OM

Marseille vs Reims

Le mercato de l’Olympique de Marseille est loin d’être terminé. Une nouvelle cible offensive est pistée.

L’Olympique de Marseille est l’un des clubs français les plus actifs sur le mercato en ce moment. A ce jour, le club basé dans les Bouches-du-Rhône compte dix recrues. Mais la direction marseillaise a une nouvelle cible qu’elle envisage de boucler.

L’OM officialise dix joueurs

Non engagé dans une Coupe d’Europe cette saison, l’Olympique de Marseille ne ménage aucun effort pour retrouver plus tôt l’Europe. En effet, le n’a pas lésiné sur les moyens. L’OM a sorti le chéquier en recrutant plusieurs joueurs, même si le club a libéré plusieurs cadres dont Pierre-Emerick Aubameyang et Jonathan Clauss.

Nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a réussi à s’offrir plusieurs joueurs dans l’effectif phocéen cet été. On peut noter entre autres Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg, Valentin Carboni, Jeffrey de Lange, Derek Cornelius, Geronimo Rulli, Elye Wahi ou encore Jonathan Rowe.

Marseille insatiable

Deux milieux de terrain marocains, Amine Harit et Azzedine Ounahi sont invités à quitter le club du Sud de la France cet été. Une porte de sortie devrait être trouvée aux Lions de l’Atlas avant la fin du mercato estival dans une semaine. Même si les offres ne manquent pas pour les Marocains, ces derniers ne sont pas convaincus par celles-ci.

Selon les informations rapportées par La Provence, Amine Hari et Azzedine Ounahi étant sur le départ, l’Olympique de Marseille tient deux pistes pour combler le départ de l’un ou des deux. Le média régional indique que la direction phocéenne observe un milieu récupérateur et un autre relayeur, dont l'un évoluerait chez un cador de Serie A. L’OM ne souffrirait donc pas en cas de départ de ses Marocains.