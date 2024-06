Mercato, la Juventus veut remplacer Rabiot par un autre Français

La Juventus Turin ne cherchera pas loin le remplaçant d’Adrien Rabiot. La Vieille Dame fonce sur un compatriote du Bleu.

Cinq ans après son arrivée à la Juventus Turin, Adrien Rabiot pourrait quitter le club cet été. L’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain, dont le contrat expire cet été, n’a pas encore prolongé son bail ni pris une décision pour son avenir. Mais la Vieille se prépare à tout pour le Bleu, qui est en Allemagne avec l’Equipe de France pour l’Euro 2024.

Rabiot indécis quant à son avenir à la Juve

En fin de contrat à la Juventus Turin, Adrien Rabiot a des touches un peu partout. En plus de l'Inter Milan qui le veut, l’ancien de Toulouse est dans le viseur des clubs de la Premier League, notamment Manchester United et Newcastle United. Cette semaine, un intérêt du Real Madrid pour le Français a été évoqué. Mais rien n’est encore sûr pour le milieu central de 29 ans.

Getty

Adrien Rabiot avait fait savoir qu’il allait prendre une décision pour son avenir « après la finale de la Coupe d'Italie », mais le joueur n’est jamais revenu sur le sujet depuis. La décision du joueur serait certainement annoncée après le Championnat d’Europe en Allemagne, notamment après le parcours des Bleus, qui vont jouer leur dernier match de poule contre la Pologne, mardi 25 juin (18 heures).

L'article continue ci-dessous

Thuram pour remplacer Rabiot ?

A un an de la fin de son contrat chez les Aiglons, Khephren Thuram a jugé bon de ne pas prolonger son bail avec l’OGC Nice. Une décision prise après que la Vieille Dame a commencé par lui manifester un intérêt. Après avoir officialisé Thiago Motta comme nouvel entraîneur, le club italien pourrait recruter l’international Espoirs cet été.

imago images

Selon les informations rapportées par Sky Italia, la Juventus Turin garde toujours un œil sur l’ancien de l’AS Monaco, qui est sur la liste restreinte de la Vieille Dame quelle que soit la décision que prendra Adrien Rabiot. La Juventus signerait le natif de Reggio Emilia (Italie) quelle que soit la décision de Rabiot.

Des contacts auraient déjà eu lieu entre les Bianconeri et l’OGC Nice pour une signature de Thuram. Un accord de quatre ans aurait été évoqué. Le transfert rapporterait au Gym une somme comprise entre 15 et 18 millions d’euros, même si Nice en veut un peu plus.