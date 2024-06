Rabiot au Real Madrid, l'énorme rebondissement !

Le Real Madrid va perdre Toni Kroos cet été, et Dani Ceballos est également intéressé par un transfert s'il trouve un acheteur suffisamment puissant.

Entre-temps, les Blancs sont liés au joueur français Adrien Rabiot.

Le joueur de 29 ans est en fin de contrat avec la Juventus, et est toujours en négociations avec les Bianconeri pour un nouveau contrat. GdS (cité par MD) affirme que la Juve a proposé à Rabiot un contrat de deux ans à 7,5 millions d'euros par an, avec une option pour une troisième année, mais il serait ravi de rejoindre ses coéquipiers internationaux Ferland Mendy, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga et Kylian Mbappé au Real Madrid.

Si le Real Madrid est à la recherche d'un milieu de terrain, Rabiot serait une bonne affaire et une option de qualité, sans nécessairement prétendre à une place de titulaire. Cependant, la signature d'un joueur de son âge va généralement à l'encontre de la politique de recrutement du Real Madrid. Le fait qu'il ait été lié à Barcelone ces derniers mois, et qu'il soit actuellement en négociations, jette un certain doute sur cette histoire jusqu'à ce qu'elle soit confirmée.