Mercato, l’OM s’offre un milieu de terrain

Après avoir bouclé l’arrivée de Lilian Brassier, l’Olympique de Marseille a finalisé la venue d’un milieu de terrain.

Le secteur offensif de l’Olympique de Marseille, notamment l’entrejeu, qui a souffert d’une défaillance la saison dernière, vient d’être garni par le club phocéen. Les dirigeants marseillais viennent de conclure l’arrivée d’une pépite pour renforcer le milieu de terrain.

Ismaël Koné à l’OM, c’est fait !

Revenir le plus vite possible en compétitions européennes, c’est le plus grand souhait et souci de l’Olympique de Marseille pour la saison, qui s’annonce. Poursuivant cet objectif, le club phocéen a ciblé une dizaine de joueurs pour ce mercato estival. Parmi eux, la pépite canadienne de Watford, Ismaël Koné.

Très proche de signer Mohamed Bachir Belloumi du SC Farense avec qui il tient un accord, l’Olympique de Marseille va également signer l’international milieu central canadien de Watford (19 capes, 2 buts), Ismaël Koné. Parallèlement à Lilian Brassier qu'ils ont déjà bouclé pour cet été, Pablo Longoria et la direction phocéenne ont convenu un accord, mercredi, avec les dirigeants du club anglais pour signer le natif d’Abidjan.

L'article continue ci-dessous

(C)Getty Images

Tout est allé si vite. Ce jeudi 27 juin, l’excellente nouvelle est tombée. Selon les informations de Fabrizio Romano, journaliste italien spécialiste des informations liées au mercato, Ismaël Koné va signer à l'Olympique de Marseille. Le 8e de la dernière Ligue 1 va débourser une somme de 12,5 millions d’euros assortie des bonus à Watford pour s’adjuger. Le Canadien signera un contrat de cinq ans, lui qui est fortement recherché par Roberto De Zerbi, qui est déjà arrivé à Marseille, mercredi pour signer son contrat prochainement.

Le joueur est d’accord. Le président Pablo Longoria et son conseille Mehdi Benatia ont conclu l'accord pour anticiper les clubs anglais, italiens et français, qui étaient également à fond sur le dossier.