Mercato, le nouveau visage de l'OM la saison prochaine

Comme à l’accoutumée, l’OM va présenter un nouveau visage la saison prochaine.

L’Olympique de Marseille est très actif sur le marché des transferts cet été. Le club marseillais n’attendait le 10 juin et l’ouverture du mercato estival pour entrer en action. Chose faite désormais et l’OM a même déjà trouvé son entraineur et est concentré, à présent, sur les postes à renforcer dans son effectif. Par conséquent, beaucoup de choses vont changer dans la cité phocéenne la saison prochaine.

Une dizaine de recrues attendues à l’OM cet été

L’OM nous avait habitués à opérer d’énormes changements chaque été depuis l’arrivée de Pablo Longoria. Ce qui ne manquera pas cette année non plus avec l’officialisation de Roberto De Zerbi. Le club phocéen a annoncé lundi avoir trouvé un accord avec le technicien italien. Bien avant, l’ancien coach de Brighton avait déjà commencé par travailler sur le mercato et devrait être rejoint dans les prochaines semaines par….une dizaine de renforts.

Selon La Provence, l’Olympique de Marseille devrait accueillir d’autres recrues en plus de celles déjà annoncées. Le club olympien est notamment sur les traces des joueurs comme Lillian Brassier, Bachir Belloumi, Yankuba-Minteh, Tanguy Ndombele, Manuel Locatelli ou encore Andrea Colpani.

L’OM fait le ménage

Lillian Brassier devrait être la première recrue de l’ère De Zerbi. Le défenseur de Brest a déjà trouvé un accord avec l’OM et devrait être officialisé dans les prochains jours. Pour faire de la place à ses nombreuses cibles et réduire ainsi sa masse salariale, le club provençal a déjà commencé par faire le ménage au sein de son effectif. C’est dans ce cadre que Vitinha a été cédé au Genoa pour chèque à hauteur de 20 millions d’euros.

Après l’avant-centre portugais, Illiman Ndiaye est aussi sur le point de rejoindre Everton. L’OM a également décidé de se passer de Samuel Gigot et a déjà trouvé un accord avec Trabzonspor malgré le refus du défenseur français de partir. Outre ces derniers, La Provence indique Jordan Veretout, Geoffrey Kondogbia ou encore Ismaila Sarr seraient appelés à aller voir ailleurs.