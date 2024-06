Mercato, l’OM boucle l'arrivée d'une pépite américaine

L’Olympique de Marseille fait de son possible pour rivaliser en Ligue 1 la saison prochaine.

En quête de nombreux renforts pour ce mercato estival, dont au moins deux au milieu de terrain, l’Olympique de Marseille a ciblé plusieurs joueurs. Parmi eux, le milieu de terrain canadien de Watford, Ismaël Koné.

L’OM sous le charme d’Ismaël Koné

C’est une saison sportive décevante qu’a réalisée l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a manqué pour la première fois depuis 2019 une place en Coupe d’Europe. Le club du Sud de la France a terminé à la huitième place de Ligue 1 après une saison mouvementée avec des tensions entre supporters et dirigeants ainsi qu’une instabilité à la tête du staff technique.

Getty

Si Marseille n’a pas comblé les attentes, un des secteurs en faillite est l’entrejeu de la formation olympienne. En raison des blessures de Valentin Rongier et les méformes d’Azzedine Ounahi et d’Amine Harit, ce secteur a été un véritable flop malgré les efforts de Kondogbia et ses pairs. Alors, l’OM a ciblé le jeune milieu de terrain de Watford, Ismaël Koné pour cet été.

L'article continue ci-dessous

Marseille d’accord avec Watford pour Koné

Même si l’AS Roma et West Ham United sont en concurrence étroite avec Marseille pour faire signer le natif d’Abidjan (Côte d’Ivoire), les dirigeants marseillais semblent prendre les dessus dans le dossier. Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi à Marseille ce mercredi, les bonnes nouvelles du mercato ont commencé à tomber.

(C)Getty Images

Très proche de signer Mohamed Bachir Belloumi, Marseille est également tout proche de signer l’international milieu central canadien de Watford (19 capes, 2 buts). Selon les informations du journaliste anglais Ben Jacobs, Marseille s'apprête à recruter Ismaël Koné de Watford. Les deux clubs ont convenu d’un package de 15 millions de livres sterling (environ 18 millions d’euros), et il ne reste plus que les formalités pour que l’affaire soit conclue.

Getty

Faut-il rappeler par ailleurs que Marseille a déjà bouclé l’arrivée de Lilian Brassier. Le défenseur du Stade Brestois devrait être la première recrue estivale des Phocéens.