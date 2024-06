Bachir Belloumi et l’OM, la piste proche de se concrétiser

Mohamed Bachir Belloumi à l’Olympique de Marseille, ce n’est qu’une question de temps.

L’Olympique de Marseille va faire signer plusieurs joueurs cet été dans le but de faire une saison 2024-2025 convaincante afin de vite revenir en Coupe d’Europe grâce à ses prestations en compétitions nationales. Pour ce faire, le club phocéen a ciblé une pépite algérienne.

Bachir Belloumi approché par l’OM

L’Olympique de Marseille va prochainement officialiser Roberto De Zerbi au poste d’entraîneur. Le club phocéen a déjà un accord de principe avec le technicien italien qui va débarquer à la Commanderie très prochainement, notamment avant le stage estival prévu pour juillet. Plusieurs joueurs sont attendus à l’OM dont Lilian Brassier, qui a déjà donné son accord à la direction phocéenne pour y signer.

Le gardien de Leeds United, Illan Meslier, est également dans le viseur des Phocéens. Aussi, l’Olympique de Marseille a ciblé Mohamed Bachir Belloumi. Le club phocéen aurait même transmis une offre officielle à Farense pour l’ailier droit algérien, qui est également dans le viseur de Benfica Lisbonne. Mais le joueur de 22 ans aurait préféré signer à l’OM que de débarquer chez les Lisboètes.

Belloumi se rapproche encore plus de l’OM

Auteur de 7 buts et délivré 5 passes décisives avec Farense en 35 matchs joués toutes compétitions confondues cette saison avec le SC Farense, Mohamed Bachir Belloumi séduit par le projet marseillais. L’ancien du Mouloudia Club d’Oran se rapproche de plus en plus de l’OM.

Selon les dernières informations de la presse marseillaise, notamment La Provence, l’Olympique de Marseille aurait formulé une nouvelle offre à Farense pour Mohamed Bachir Belloumi. L’accord entre la direction marseillaise et celle de Farense pour le transfert du natif de Mascara est imminent. Les discussions sont très avancées entre les parties concernées pour un accord.