Mercato, l'OM s'intéresse à un crack de D2 anglaise

L’OM a jeté son dévolu sur une pépite de Championship.

L’Olympique de Marseille n’attendait que l’ouverture du marché des transferts pour entrer en action. Depuis le lancement du mercato estival le 10 juin en France, le club marseillais s’active déjà pour ses prochaines recrues. L’OM compte notamment se renforcer à plusieurs postes avant le début de la saison prochaine. A cet effet, le club olympien a jeté son dévolu sur une pépite de Championship, la deuxième division anglaise.

L’OM prépare son mercato

La bonne humeur est de retour dans la cité phocéenne ces dernières semaines. La première bonne nouvelle pour les supporters marseillais est l’arrivée imminente de Roberto De Zerbi. Le technicien italien, sauf un improbable rebondissement, devrait être officialisé dans les prochaines journées. En plus de cela, le club peut se frotter les mains avec les indemnités du transfert de Vitinha au Genoa.

L’OM devrait toucher environs 20 millions d’euros après le départ du Portugais. Ce qui permet notamment à la direction phocéenne d’aborder ce mercato avec plus d’assurance. Un mercato lancé même déjà par son prochain coach, Roberto De Zerbi, qui devrait arriver avec quelques renforts. Outre cela, l’OM travaille également à renforcer son milieu de terrain.

Ismael Koné dans le viseur de l’OM

L’un des secteurs décevants la saison écoulée est bien sûr le milieu de terrain. Entre les blessures de Valentin Rongier et les méformes d’Azzedine Ounahi et d’Amine Harit, l’entrejeu marseillais n’a jamais répondu aux attentes. C’est ce à quoi l’OM compte remédier cet été avec de nouveaux renforts. Et c’est en Championship que le club phocéen aurait trouvé la bonne pioche.

Selon Matteo Moretto, l’OM surveillerait de très près Ismael Koné. Auteur d’une très bonne saison, le jeune milieu de terrain de Watford dispose d’une valeur marchande estimée à 10 millions d’euros. Toutefois, l’OM devra faire avec la concurrence de la Roma et de West Ham dans le dossier du Canadien.